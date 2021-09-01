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Наука
https://ria.ru/20210901/google-1748131574.html
Google разрабатывает собственный процессор для компьютеров
Google разрабатывает собственный процессор для компьютеров - РИА Новости, 01.09.2021
Google разрабатывает собственный процессор для компьютеров
Корпорация Google создаст собственные процессоры для использования в ноутбуках и планшетах. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на источники в отрасли. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:43
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наука
технологии
apple
nikkei
samsung
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Корпорация Google создаст собственные процессоры для использования в ноутбуках и планшетах. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.Разрабатываемая платформа будет основана на архитектуре ARM — в Google считают, что коммерческий успех устройств с процессором Apple M1 продемонстрировал верность стратегии отказа от x86.Хоть дизайн чипов и разрабатывается в Google, но их производством займутся TSMC и Samsung, которые остаются единственными в мире производителями платформ с тонким техпроцессом. Выход ноутбуков и планшетов с этим процессором состоится не раньше 2023 года — устройства будут работать под управлением Google Chrome OS.Летом американский интернет-гигант анонсировал выход нового поколения смартфонов Pixel 6 и 6 Pro. Устройства от этой корпорации впервые работают на платформе собственной разработки — пятинанометровом процессоре Google Tensor.
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технологии, apple, nikkei, samsung
11:43 01.09.2021 (обновлено: 14:22 01.09.2021)
 

Google разрабатывает собственный процессор для компьютеров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Корпорация Google создаст собственные процессоры для использования в ноутбуках и планшетах. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.
Разрабатываемая платформа будет основана на архитектуре ARM — в Google считают, что коммерческий успех устройств с процессором Apple M1 продемонстрировал верность стратегии отказа от x86.
Хоть дизайн чипов и разрабатывается в Google, но их производством займутся TSMC и Samsung, которые остаются единственными в мире производителями платформ с тонким техпроцессом. Выход ноутбуков и планшетов с этим процессором состоится не раньше 2023 года — устройства будут работать под управлением Google Chrome OS.
Летом американский интернет-гигант анонсировал выход нового поколения смартфонов Pixel 6 и 6 Pro. Устройства от этой корпорации впервые работают на платформе собственной разработки — пятинанометровом процессоре Google Tensor.
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