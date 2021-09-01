https://ria.ru/20210901/google-1748131574.html

Google разрабатывает собственный процессор для компьютеров

Google разрабатывает собственный процессор для компьютеров - РИА Новости, 01.09.2021

Google разрабатывает собственный процессор для компьютеров

Корпорация Google создаст собственные процессоры для использования в ноутбуках и планшетах. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на источники в отрасли. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:43

2021-09-01T11:43

2021-09-01T14:22

наука

технологии

apple

nikkei

samsung

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Корпорация Google создаст собственные процессоры для использования в ноутбуках и планшетах. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.Разрабатываемая платформа будет основана на архитектуре ARM — в Google считают, что коммерческий успех устройств с процессором Apple M1 продемонстрировал верность стратегии отказа от x86.Хоть дизайн чипов и разрабатывается в Google, но их производством займутся TSMC и Samsung, которые остаются единственными в мире производителями платформ с тонким техпроцессом. Выход ноутбуков и планшетов с этим процессором состоится не раньше 2023 года — устройства будут работать под управлением Google Chrome OS.Летом американский интернет-гигант анонсировал выход нового поколения смартфонов Pixel 6 и 6 Pro. Устройства от этой корпорации впервые работают на платформе собственной разработки — пятинанометровом процессоре Google Tensor.

https://ria.ru/20210601/samsung-1735070640.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, nikkei, samsung