https://ria.ru/20210901/google-1748131574.html
Google разрабатывает собственный процессор для компьютеров
Google разрабатывает собственный процессор для компьютеров - РИА Новости, 01.09.2021
Google разрабатывает собственный процессор для компьютеров
Корпорация Google создаст собственные процессоры для использования в ноутбуках и планшетах. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на источники в отрасли. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:43
2021-09-01T11:43
2021-09-01T14:22
наука
технологии
apple
nikkei
samsung
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Корпорация Google создаст собственные процессоры для использования в ноутбуках и планшетах. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.Разрабатываемая платформа будет основана на архитектуре ARM — в Google считают, что коммерческий успех устройств с процессором Apple M1 продемонстрировал верность стратегии отказа от x86.Хоть дизайн чипов и разрабатывается в Google, но их производством займутся TSMC и Samsung, которые остаются единственными в мире производителями платформ с тонким техпроцессом. Выход ноутбуков и планшетов с этим процессором состоится не раньше 2023 года — устройства будут работать под управлением Google Chrome OS.Летом американский интернет-гигант анонсировал выход нового поколения смартфонов Pixel 6 и 6 Pro. Устройства от этой корпорации впервые работают на платформе собственной разработки — пятинанометровом процессоре Google Tensor.
https://ria.ru/20210601/samsung-1735070640.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_d310519bddfa516a156b326fbf91808f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, apple, nikkei, samsung