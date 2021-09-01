https://ria.ru/20210901/gibdd-1748170826.html

Источник: у главы ГИБДД района в Ростовской области нашли драгоценности

Источник: у главы ГИБДД района в Ростовской области нашли драгоценности - РИА Новости, 01.09.2021

Источник: у главы ГИБДД района в Ростовской области нашли драгоценности

Силовики обнаружили драгоценности и оружие во время обысков у главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области, проходящего по уголовному делу о превышении... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:43

2021-09-01T14:43

2021-09-01T22:21

происшествия

ростовская область

миллеровский район

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики обнаружили драгоценности и оружие во время обысков у главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области, проходящего по уголовному делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее региональный СК сообщил, что в отношении трех сотрудников ГИБДД Миллеровского района возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и подстрекательстве к этому. По версии следствия, в 2020-2021 годах они не привлекали к ответственности четырех нарушителей правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом виде."Один из подозреваемых — начальник ГИБДД Миллеровского района. Дома у него и на службе прошли обыски. Обнаружено оружие, которое находилось у него законно, но хранилось вне сейфа, что является нарушением. Также были обнаружены часы, толстая золотая цепь", — сказал собеседник агентства.На фото, которые источник предоставил агентству, изображены сам подозреваемый, а также оружие и разрешения на него, коробки с часами, большой крест на золотой цепи, валюта и украшения известного ювелирного бренда.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210823/bashkiriya-1746802631.html

ростовская область

миллеровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, миллеровский район, следственный комитет россии (ск рф)