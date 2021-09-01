https://ria.ru/20210901/gibdd-1748170826.html
Источник: у главы ГИБДД района в Ростовской области нашли драгоценности
Источник: у главы ГИБДД района в Ростовской области нашли драгоценности - РИА Новости, 01.09.2021
Источник: у главы ГИБДД района в Ростовской области нашли драгоценности
Силовики обнаружили драгоценности и оружие во время обысков у главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области, проходящего по уголовному делу о превышении... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:43
2021-09-01T14:43
2021-09-01T22:21
происшествия
ростовская область
миллеровский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики обнаружили драгоценности и оружие во время обысков у главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области, проходящего по уголовному делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее региональный СК сообщил, что в отношении трех сотрудников ГИБДД Миллеровского района возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и подстрекательстве к этому. По версии следствия, в 2020-2021 годах они не привлекали к ответственности четырех нарушителей правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом виде."Один из подозреваемых — начальник ГИБДД Миллеровского района. Дома у него и на службе прошли обыски. Обнаружено оружие, которое находилось у него законно, но хранилось вне сейфа, что является нарушением. Также были обнаружены часы, толстая золотая цепь", — сказал собеседник агентства.На фото, которые источник предоставил агентству, изображены сам подозреваемый, а также оружие и разрешения на него, коробки с часами, большой крест на золотой цепи, валюта и украшения известного ювелирного бренда.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, миллеровский район, следственный комитет россии (ск рф)
14:43 01.09.2021 (обновлено: 22:21 01.09.2021)
Источник: у главы ГИБДД района в Ростовской области нашли драгоценности
Источник: у главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области нашли украшения и оружие