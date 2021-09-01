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Украинцы высмеяли Зеленского после слов о "самом грязном" российском газе
Украинцы высмеяли Зеленского после слов о "самом грязном" российском газе - РИА Новости, 01.09.2021
Украинцы высмеяли Зеленского после слов о "самом грязном" российском газе
Читатели украинского издания "Корреспондент" раскритиковали президента страны Владимира Зеленского, который на встрече с министром энергетики США Дженнифер... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:01
2021-09-01T19:04
в мире
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Читатели украинского издания "Корреспондент" раскритиковали президента страны Владимира Зеленского, который на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский природный газ "самым грязным в мире".Причиной такой оценки Зеленский назвал выбросы метана при добыче и транспортировке, а также "коррупцию, шантаж и манипуляции". Никаких доказательств своих утверждений он не привел.Читатели обратили внимание на непоследовательность заявлений президента: с одной стороны, киевские власти требуют сохранения транзита российского газа через свою территорию, а с другой — Зеленский называет российское топливо грязным."Примечательно, что все эти выбросы метана в процессе транспортировки, а также коррупция, шантаж и манипуляции территориально расположены на Украине", — написал один из комментаторов."Зачем сохранять транзит самого грязного газа в мире?" — спросил пользователь Runner."Ну так а что мешает его не транспортировать и отказаться от грязных денег?" — поинтересовался еще один посетитель сайта."Так если вся страна немытая, откуда там что-то чистое появится?" — задался вопросом пользователь под ником Forbes."Вот не понимаю, как можно было выбрать такого клоуна? От безысходности?" — написал Сергей С."Если газ пройдет через Украину, то станет самым чистым и привлекательным для Европы. Украина — фильтр?" — спросила Светлана Тимошка.
https://ria.ru/20210831/eksport-1748046208.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский
17:01 01.09.2021 (обновлено: 19:04 01.09.2021)
 
Украинцы высмеяли Зеленского после слов о "самом грязном" российском газе

Украинцы высмеяли президента Зеленского за слова о "самом грязном" российском газе

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
© Офис президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Читатели украинского издания "Корреспондент" раскритиковали президента страны Владимира Зеленского, который на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский природный газ "самым грязным в мире".
Причиной такой оценки Зеленский назвал выбросы метана при добыче и транспортировке, а также "коррупцию, шантаж и манипуляции". Никаких доказательств своих утверждений он не привел.
Читатели обратили внимание на непоследовательность заявлений президента: с одной стороны, киевские власти требуют сохранения транзита российского газа через свою территорию, а с другой — Зеленский называет российское топливо грязным.
"Примечательно, что все эти выбросы метана в процессе транспортировки, а также коррупция, шантаж и манипуляции территориально расположены на Украине", — написал один из комментаторов.
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"Зачем сохранять транзит самого грязного газа в мире?" — спросил пользователь Runner.
"Ну так а что мешает его не транспортировать и отказаться от грязных денег?" — поинтересовался еще один посетитель сайта.
"Так если вся страна немытая, откуда там что-то чистое появится?" — задался вопросом пользователь под ником Forbes.
"Вот не понимаю, как можно было выбрать такого клоуна? От безысходности?" — написал Сергей С.
"Если газ пройдет через Украину, то станет самым чистым и привлекательным для Европы. Украина — фильтр?" — спросила Светлана Тимошка.
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