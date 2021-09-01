https://ria.ru/20210901/gaz-1748199725.html

Украинцы высмеяли Зеленского после слов о "самом грязном" российском газе

Украинцы высмеяли Зеленского после слов о "самом грязном" российском газе - РИА Новости, 01.09.2021

Украинцы высмеяли Зеленского после слов о "самом грязном" российском газе

Читатели украинского издания "Корреспондент" раскритиковали президента страны Владимира Зеленского, который на встрече с министром энергетики США Дженнифер... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:01

2021-09-01T17:01

2021-09-01T19:04

в мире

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Читатели украинского издания "Корреспондент" раскритиковали президента страны Владимира Зеленского, который на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский природный газ "самым грязным в мире".Причиной такой оценки Зеленский назвал выбросы метана при добыче и транспортировке, а также "коррупцию, шантаж и манипуляции". Никаких доказательств своих утверждений он не привел.Читатели обратили внимание на непоследовательность заявлений президента: с одной стороны, киевские власти требуют сохранения транзита российского газа через свою территорию, а с другой — Зеленский называет российское топливо грязным."Примечательно, что все эти выбросы метана в процессе транспортировки, а также коррупция, шантаж и манипуляции территориально расположены на Украине", — написал один из комментаторов."Зачем сохранять транзит самого грязного газа в мире?" — спросил пользователь Runner."Ну так а что мешает его не транспортировать и отказаться от грязных денег?" — поинтересовался еще один посетитель сайта."Так если вся страна немытая, откуда там что-то чистое появится?" — задался вопросом пользователь под ником Forbes."Вот не понимаю, как можно было выбрать такого клоуна? От безысходности?" — написал Сергей С."Если газ пройдет через Украину, то станет самым чистым и привлекательным для Европы. Украина — фильтр?" — спросила Светлана Тимошка.

https://ria.ru/20210831/eksport-1748046208.html

https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748051996.html

украина

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в мире, украина, сша, владимир зеленский