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Опубликована деловая программа форума Baltic Weekend 2021
Опубликована деловая программа форума Baltic Weekend 2021 - РИА Новости, 01.09.2021
Опубликована деловая программа форума Baltic Weekend 2021
В Санкт-Петербурге 9 и 10 сентября 2021 года пройдет XXI международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Эксперты обсудят трансформацию коммуникационного... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:26
2021-09-01T18:26
пресс-релизы
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МОСКВА, 1 сен - Организационный комитет Baltic Weekend. В Санкт-Петербурге 9 и 10 сентября 2021 года пройдет XXI международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Эксперты обсудят трансформацию коммуникационного рынка, антикризисные коммуникации, социальные инициативы бизнеса, как не потерять смыслы в погоне за трафиком, устойчивое развитие бизнеса, внутрикорпоративную культуру и построение внутренних коммуникаций, профессиональную этику пиарщика, прорывные технологии и эффективные инструменты, а также ключевые вызовы для бизнеса.Центральными событиями форума станут пленарное заседание и панельные дискуссии, в которых примут участие генеральный директор агентства SPN Communications Андрей Баранников, директор по коммуникациям "Аэрофлота" Михаил Демин, член Общественного совета при Минцифры России Вячеслав Лащевский, креативный директор и совладелец агентства "Восход" Андрей Губайдуллин, председатель правления и основатель консалтингового агентства "ЕМ" Том Блэквелл, генеральный директор РБК Николай Молибог, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию P&amp;G в Восточной Европе Руслан Ноздряков, партнер-эксперт и директор Boston Consulting Group в России Константин Полунин, директор по развитию сервиса идентификации в экосистеме Х5 Retail Group Евгений Галимский, генеральный директор Silk Road Samarkand Артем Егикян и другие эксперты отрасли.С программой форума можно ознакомиться на официальном сайте.В рамках вечерней программы состоится торжественная церемония награждения лауреатов международной премии по коммуникациям PROBA Awards 2021. Основная задача конкурса — развитие сферы профессиональных коммуникаций и поиск лучших среди специалистов и проектов в отрасли.Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций.Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте.РИА Новости выступает Генеральным мультимедийным партнером Baltic Weekend.Возрастная категория форума 18+.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
18:26 01.09.2021
 

Опубликована деловая программа форума Baltic Weekend 2021

© Фото : Оргкомитет Baltic WeekendФорум Baltic Weekend 2021
Форум Baltic Weekend 2021 - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : Оргкомитет Baltic Weekend
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - Организационный комитет Baltic Weekend. В Санкт-Петербурге 9 и 10 сентября 2021 года пройдет XXI международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Эксперты обсудят трансформацию коммуникационного рынка, антикризисные коммуникации, социальные инициативы бизнеса, как не потерять смыслы в погоне за трафиком, устойчивое развитие бизнеса, внутрикорпоративную культуру и построение внутренних коммуникаций, профессиональную этику пиарщика, прорывные технологии и эффективные инструменты, а также ключевые вызовы для бизнеса.
Центральными событиями форума станут пленарное заседание и панельные дискуссии, в которых примут участие генеральный директор агентства SPN Communications Андрей Баранников, директор по коммуникациям "Аэрофлота" Михаил Демин, член Общественного совета при Минцифры России Вячеслав Лащевский, креативный директор и совладелец агентства "Восход" Андрей Губайдуллин, председатель правления и основатель консалтингового агентства "ЕМ" Том Блэквелл, генеральный директор РБК Николай Молибог, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию P&G в Восточной Европе Руслан Ноздряков, партнер-эксперт и директор Boston Consulting Group в России Константин Полунин, директор по развитию сервиса идентификации в экосистеме Х5 Retail Group Евгений Галимский, генеральный директор Silk Road Samarkand Артем Егикян и другие эксперты отрасли.
С программой форума можно ознакомиться на официальном сайте.
В рамках вечерней программы состоится торжественная церемония награждения лауреатов международной премии по коммуникациям PROBA Awards 2021. Основная задача конкурса — развитие сферы профессиональных коммуникаций и поиск лучших среди специалистов и проектов в отрасли.
Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций.
Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте.
РИА Новости выступает Генеральным мультимедийным партнером Baltic Weekend.
Возрастная категория форума 18+.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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