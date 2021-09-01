https://ria.ru/20210901/fermer-1748190983.html

На Кубани открыли первую "Школу фермера"

На Кубани открыли первую "Школу фермера" - РИА Новости, 01.09.2021

На Кубани открыли первую "Школу фермера"

Краснодарский край запустил "Школу фермера", в первом потоке участники проекта будут бесплатно обучаться по направлениям "Молочное животноводство" и... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:22

2021-09-01T16:22

2021-09-01T16:22

краснодарский край

экономика

школа

краснодарский край

краснодар

андрей коробка

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КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Краснодарский край запустил "Школу фермера", в первом потоке участники проекта будут бесплатно обучаться по направлениям "Молочное животноводство" и "Садоводство", сообщает администрация региона."В первом потоке "Школы фермера" будут бесплатно обучать 25 человек по двум направлениям – "Молочное животноводство" и "Садоводство". Занятия продлятся в течение двух месяцев с 1 сентября. За этот период участники проекта познакомятся с новейшими агротехнологиями, изучат правовые аспекты и финансовые бизнес-модели. Предусмотрена практическая программа на базе ведущих агропредприятий региона", - говорится в сообщении.Первую на Кубани "Школу фермера" запустили в Краснодаре на базе Кубанского аграрного университета. В открытии проекта принял участие вице-губернатор края Андрей Коробка."Сегодня для развития своего бизнеса недостаточно знать производственные тонкости. Важно разбираться в юридических вопросах, основах маркетинга, уметь кооперироваться с другими участниками рынка и продвигать свой продукт. Всему этому будут обучать в "Школе фермера". Нашему региону нужны подобные проекты", – приводятся в сообщении слова Андрея Коробки.Замглавы региона уточнил, что в 2020 году стоимость продукции, произведенной в малых формах хозяйствования края, превысила 153 миллиарда рублей. "Наша задача – максимально закрепить и усилить этот результат", - заключил вице-губернатор края. Он добавил, что все выпускники "Школы фермера" получат дополнительные баллы при защите бизнес-проектов на конкурсах краевых грантов.Как отметил зампредседателя заксобрания региона и ректор КубГАУ Александр Трубилин, фермерское движение на Кубани – это больше чем экономика. "В нашем регионе на селе проживает больше половины населения. Важно, чтобы каждый житель сельских территорий мог реализовать себя именно там, в том числе в отрасли сельского хозяйства", – пояснил Трубилин.

https://ria.ru/20210825/selkhozkooperativy-1747246757.html

https://ria.ru/20210822/tovary-1746598384.html

краснодарский край

краснодар

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экономика, школа, краснодарский край, краснодар, андрей коробка