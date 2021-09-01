https://ria.ru/20210901/facepay-1748181468.html

Система Face Pay заработает во всем метро с 15 октября, заявил Собянин

Система Face Pay заработает во всем метро с 15 октября, заявил Собянин - РИА Новости, 01.09.2021

Система Face Pay заработает во всем метро с 15 октября, заявил Собянин

Система Face Pay будет доступна на всех станциях метро Москвы с 15 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:37

2021-09-01T15:37

2021-09-01T17:50

общество

технологии

московский метрополитен

москва

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Система Face Pay будет доступна на всех станциях метро Москвы с 15 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы думали, что никто не будет записываться. Кому охота себя фотографировать, заводить в систему свои данные, привязывать банковский счет — это же с ума сойти. Пятнадцать тысяч за несколько недель записались. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы", — сообщил Собянин в ходе марафона "Новое знание".Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay началось в метро столицы с августа. Уточнялось, что при оплате Face Pay сохраняется бесплатная пересадка на МЦК и МЦД, а персональные данные никому не передаются. Проход по новой технологии возможен через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер.

https://ria.ru/20210831/metropoliten-1747935100.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, московский метрополитен, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)