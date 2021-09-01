https://ria.ru/20210901/facepay-1748181468.html
Система Face Pay заработает во всем метро с 15 октября, заявил Собянин
Система Face Pay заработает во всем метро с 15 октября, заявил Собянин - РИА Новости, 01.09.2021
Система Face Pay заработает во всем метро с 15 октября, заявил Собянин
Система Face Pay будет доступна на всех станциях метро Москвы с 15 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:37
2021-09-01T15:37
2021-09-01T17:50
общество
технологии
московский метрополитен
москва
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748208475_0:16:3276:1859_1920x0_80_0_0_94f68c353421007b568095534f83ef07.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Система Face Pay будет доступна на всех станциях метро Москвы с 15 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы думали, что никто не будет записываться. Кому охота себя фотографировать, заводить в систему свои данные, привязывать банковский счет — это же с ума сойти. Пятнадцать тысяч за несколько недель записались. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы", — сообщил Собянин в ходе марафона "Новое знание".Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay началось в метро столицы с августа. Уточнялось, что при оплате Face Pay сохраняется бесплатная пересадка на МЦК и МЦД, а персональные данные никому не передаются. Проход по новой технологии возможен через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер.
https://ria.ru/20210831/metropoliten-1747935100.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748208475_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_71f2deef01316e9ab51bd3e97380da0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, московский метрополитен, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
15:37 01.09.2021 (обновлено: 17:50 01.09.2021)
Система Face Pay заработает во всем метро с 15 октября, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: с 15 октября оплатить проезд через Face Pay можно будет во всем метро