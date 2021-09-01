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Система Face Pay заработает во всем метро с 15 октября, заявил Собянин
Система Face Pay заработает во всем метро с 15 октября, заявил Собянин - РИА Новости, 01.09.2021
Система Face Pay заработает во всем метро с 15 октября, заявил Собянин
Система Face Pay будет доступна на всех станциях метро Москвы с 15 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:37
2021-09-01T17:50
общество
технологии
московский метрополитен
москва
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Система Face Pay будет доступна на всех станциях метро Москвы с 15 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы думали, что никто не будет записываться. Кому охота себя фотографировать, заводить в систему свои данные, привязывать банковский счет — это же с ума сойти. Пятнадцать тысяч за несколько недель записались. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы", — сообщил Собянин в ходе марафона "Новое знание".Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay началось в метро столицы с августа. Уточнялось, что при оплате Face Pay сохраняется бесплатная пересадка на МЦК и МЦД, а персональные данные никому не передаются. Проход по новой технологии возможен через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер.
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общество, технологии, московский метрополитен, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
15:37 01.09.2021 (обновлено: 17:50 01.09.2021)
 
Система Face Pay заработает во всем метро с 15 октября, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: с 15 октября оплатить проезд через Face Pay можно будет во всем метро

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин выступает во время II федерального просветительского марафона "Новое знание" в Экспоцентре на Красной Пресне Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает во время II федерального просветительского марафона Новое знание в Экспоцентре на Красной Пресне Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Система Face Pay будет доступна на всех станциях метро Москвы с 15 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы думали, что никто не будет записываться. Кому охота себя фотографировать, заводить в систему свои данные, привязывать банковский счет — это же с ума сойти. Пятнадцать тысяч за несколько недель записались. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы", — сообщил Собянин в ходе марафона "Новое знание".
Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay началось в метро столицы с августа. Уточнялось, что при оплате Face Pay сохраняется бесплатная пересадка на МЦК и МЦД, а персональные данные никому не передаются. Проход по новой технологии возможен через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер.
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу на Филевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 09:09
На двух линиях московской подземки началось тестирование Face Pay
 
ОбществоТехнологииМосковский метрополитенМоскваСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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