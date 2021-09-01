Facebook оштрафовали на пять тысяч рублей
Facebook оштрафовали за отказ предоставить данные контролирующим органам
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 5 тысяч рублей за отказ предоставить данные российским контролирующим органам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Фейсбук признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей", - сказала она.
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Данная статья КоАП предусматривает наказание за отказ, несвоевременное или неполное предоставление информации государственному органу, осуществляющему контроль.
Ранее Facebook по этой статье оштрафовали в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.
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