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Facebook оштрафовали на пять тысяч рублей
Facebook оштрафовали на пять тысяч рублей - РИА Новости, 01.09.2021
Facebook оштрафовали на пять тысяч рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 5 тысяч рублей за отказ предоставить данные российским контролирующим органам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:34
2021-09-01T19:34
общество
москва
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 5 тысяч рублей за отказ предоставить данные российским контролирующим органам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Фейсбук признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей", - сказала она.Данная статья КоАП предусматривает наказание за отказ, несвоевременное или неполное предоставление информации государственному органу, осуществляющему контроль.Ранее Facebook по этой статье оштрафовали в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.
https://ria.ru/20210826/shtrafy-1747356413.html
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, россия
19:34 01.09.2021
 
Facebook оштрафовали на пять тысяч рублей

Facebook оштрафовали за отказ предоставить данные контролирующим органам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкFacebook
Facebook - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 5 тысяч рублей за отказ предоставить данные российским контролирующим органам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Фейсбук признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей", - сказала она.
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Данная статья КоАП предусматривает наказание за отказ, несвоевременное или неполное предоставление информации государственному органу, осуществляющему контроль.
Ранее Facebook по этой статье оштрафовали в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.
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