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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210901/ermitazh-1748176448.html
Эрмитаж возобновил работу экспозиций после ограничений из-за COVID-19
Эрмитаж возобновил работу экспозиций после ограничений из-за COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021
Эрмитаж возобновил работу экспозиций после ограничений из-за COVID-19
Эрмитаж открыл экспозиции, ранее недоступные для посетителей из-за эпидограничений, сообщает музей. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:14
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коммерческая недвижимость
государственный эрмитаж
культура
музеи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Эрмитаж открыл экспозиции, ранее недоступные для посетителей из-за эпидограничений, сообщает музей."С 1 сентября Государственный Эрмитаж расширяет границы маршрутов посещения главного музейного комплекса. Снова открываются экспозиции, которые ранее были недоступны из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. Новая гибкая система позволит посетителям перемещаться без ограничительных рамок строгой маршрутизации и увидеть практически все залы главного музейного комплекса", - отмечает Эрмитаж на своей странице в соцсети "ВКонтакте".На первом этаже вновь открыты залы искусства Кавказа, Сибири, Средней Азии, зал Азербайджана; на втором доступны все залы искусства Франции и Петровская галерея с экспозицией искусства Германии XV–XVIII веков; на третьем этаже, где представлено искусство Востока, можно увидеть и залы Японии."Теперь богатство экспозиций главного музейного комплекса доступно для осмотра практически полностью, несмотря на сохраняющиеся ограничения", - отмечается в сообщении.В Эрмитаже уже более года действуют новые правила посещения для обеспечения санитарной безопасности как для посетителей, так и для сотрудников музея."Благодаря новой системе посетители могут переходить с маршрута на маршрут и выстраивать свое путешествие по музею исходя из собственных интересов и предпочтений. Однако главное правило остается неизменным - следовать заданному направлению движения, что позволяет избегать встречных потоков людей… При соблюдении посетителями всех рекомендаций визит в музей остается не только интересным, но и безопасным", - говорится в сообщении.Государственный Эрмитаж хранит коллекцию, насчитывающую более 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.
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азербайджан, япония, франция, коммерческая недвижимость, государственный эрмитаж, музеи
15:14 01.09.2021 (обновлено: 15:40 01.09.2021)
 
Эрмитаж возобновил работу экспозиций после ограничений из-за COVID-19

Эрмитаж открыл ранее недоступные для посетителей из-за COVID-19 экспозиции

© РИА Новости / Уткин / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь
Вид на Дворцовую площадь - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Уткин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Эрмитаж открыл экспозиции, ранее недоступные для посетителей из-за эпидограничений, сообщает музей.
"С 1 сентября Государственный Эрмитаж расширяет границы маршрутов посещения главного музейного комплекса. Снова открываются экспозиции, которые ранее были недоступны из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. Новая гибкая система позволит посетителям перемещаться без ограничительных рамок строгой маршрутизации и увидеть практически все залы главного музейного комплекса", - отмечает Эрмитаж на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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На первом этаже вновь открыты залы искусства Кавказа, Сибири, Средней Азии, зал Азербайджана; на втором доступны все залы искусства Франции и Петровская галерея с экспозицией искусства Германии XV–XVIII веков; на третьем этаже, где представлено искусство Востока, можно увидеть и залы Японии.
"Теперь богатство экспозиций главного музейного комплекса доступно для осмотра практически полностью, несмотря на сохраняющиеся ограничения", - отмечается в сообщении.
В Эрмитаже уже более года действуют новые правила посещения для обеспечения санитарной безопасности как для посетителей, так и для сотрудников музея.
"Благодаря новой системе посетители могут переходить с маршрута на маршрут и выстраивать свое путешествие по музею исходя из собственных интересов и предпочтений. Однако главное правило остается неизменным - следовать заданному направлению движения, что позволяет избегать встречных потоков людей… При соблюдении посетителями всех рекомендаций визит в музей остается не только интересным, но и безопасным", - говорится в сообщении.
Государственный Эрмитаж хранит коллекцию, насчитывающую более 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.
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КультураАзербайджанЯпонияФранцияКоммерческая недвижимостьГосударственный ЭрмитажМузеи
 
 
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