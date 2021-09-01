https://ria.ru/20210901/ermitazh-1748176448.html

Эрмитаж возобновил работу экспозиций после ограничений из-за COVID-19

Эрмитаж возобновил работу экспозиций после ограничений из-за COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021

Эрмитаж возобновил работу экспозиций после ограничений из-за COVID-19

Эрмитаж открыл экспозиции, ранее недоступные для посетителей из-за эпидограничений, сообщает музей. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:14

2021-09-01T15:14

2021-09-01T15:40

азербайджан

япония

франция

коммерческая недвижимость

государственный эрмитаж

культура

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39694/49/396944982_0:446:1971:1555_1920x0_80_0_0_e17c416ed7644ab5f8fa8934437ae58d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Эрмитаж открыл экспозиции, ранее недоступные для посетителей из-за эпидограничений, сообщает музей."С 1 сентября Государственный Эрмитаж расширяет границы маршрутов посещения главного музейного комплекса. Снова открываются экспозиции, которые ранее были недоступны из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. Новая гибкая система позволит посетителям перемещаться без ограничительных рамок строгой маршрутизации и увидеть практически все залы главного музейного комплекса", - отмечает Эрмитаж на своей странице в соцсети "ВКонтакте".На первом этаже вновь открыты залы искусства Кавказа, Сибири, Средней Азии, зал Азербайджана; на втором доступны все залы искусства Франции и Петровская галерея с экспозицией искусства Германии XV–XVIII веков; на третьем этаже, где представлено искусство Востока, можно увидеть и залы Японии."Теперь богатство экспозиций главного музейного комплекса доступно для осмотра практически полностью, несмотря на сохраняющиеся ограничения", - отмечается в сообщении.В Эрмитаже уже более года действуют новые правила посещения для обеспечения санитарной безопасности как для посетителей, так и для сотрудников музея."Благодаря новой системе посетители могут переходить с маршрута на маршрут и выстраивать свое путешествие по музею исходя из собственных интересов и предпочтений. Однако главное правило остается неизменным - следовать заданному направлению движения, что позволяет избегать встречных потоков людей… При соблюдении посетителями всех рекомендаций визит в музей остается не только интересным, но и безопасным", - говорится в сообщении.Государственный Эрмитаж хранит коллекцию, насчитывающую более 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.

https://ria.ru/20210831/nft-1747942168.html

https://ria.ru/20210901/karta-1748119692.html

азербайджан

япония

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, япония, франция, коммерческая недвижимость, государственный эрмитаж, музеи