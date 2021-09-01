https://ria.ru/20210901/ekstremizm-1748170663.html

Помощника экс-схиигумена Сергия задержали за экстремизм

Помощника экс-схиигумена Сергия задержали за экстремизм - РИА Новости, 01.09.2021

Помощника экс-схиигумена Сергия задержали за экстремизм

Помощник находящего под следствием бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев задержан по уголовному делу об экстремизме, сообщил РИА Новости РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:42

2021-09-01T14:42

2021-09-01T14:42

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

бывший схимонах сергий (николай романов)

среднеуральский женский монастырь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591615820_439:765:2717:2047_1920x0_80_0_0_5d4a9f990d40e07f424e0d98169d9b14.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Помощник находящего под следствием бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев задержан по уголовному делу об экстремизме, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией."Пресс-секретарь раскольника Сергия Всеволод Могучев задержан. Повод для задержания – уголовное дело, возбужденное СК РФ по части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, с использованием интернета) в отношении него и его куратора Николая Романова", - сказал собеседник агентства.По его словам, в основу материалов дела легла информация о видеороликах, которые публиковала "организационная преступная группа во главе с Романовым" на канале Могучева в сети. Контент, считает следствие, пропагандировал ненависть к иудеям и мусульманам.Как уточнил источник, Могучев был задержан в поезде на подъезде к Екатеринбургу. Задержание изначально планировалось на железнодорожном вокзале, но так как мужчина начал спешно собирать вещи и готовиться выходить, не доехав до точки назначения, было принято решение задерживать его прямо в вагоне.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

https://ria.ru/20210607/sergiy-1735948063.html

https://ria.ru/20210606/arest-1735912406.html

https://ria.ru/20210220/obyasnenie-1598426776.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия, бывший схимонах сергий (николай романов), среднеуральский женский монастырь