Помощника экс-схиигумена Сергия задержали за экстремизм
Источник: помощник экс-схиигумена Сергия Всеволод Могучев задержан за экстремизм
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Помощник находящего под следствием бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев задержан по уголовному делу об экстремизме, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.
"Пресс-секретарь раскольника Сергия Всеволод Могучев задержан. Повод для задержания – уголовное дело, возбужденное СК РФ по части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, с использованием интернета) в отношении него и его куратора Николая Романова", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в основу материалов дела легла информация о видеороликах, которые публиковала "организационная преступная группа во главе с Романовым" на канале Могучева в сети. Контент, считает следствие, пропагандировал ненависть к иудеям и мусульманам.
Как уточнил источник, Могучев был задержан в поезде на подъезде к Екатеринбургу. Задержание изначально планировалось на железнодорожном вокзале, но так как мужчина начал спешно собирать вещи и готовиться выходить, не доехав до точки назначения, было принято решение задерживать его прямо в вагоне.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.
20 февраля, 21:42РелигияБывший схимонах Сергий пояснил слова о миллионах долларов
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.