https://ria.ru/20210901/dzhigan-1748164092.html

"Сам не знаю": Джиган ответил на интимный вопрос о размере

"Сам не знаю": Джиган ответил на интимный вопрос о размере - РИА Новости, 01.09.2021

"Сам не знаю": Джиган ответил на интимный вопрос о размере

Рэпер Джиган в YouTube-шоу "Очешуительное Хоу" ответил на ряд интимных вопросов. В частности, ведущие спросили его про размер полового достоинства. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:11

2021-09-01T14:11

2021-09-01T14:11

шоубиз

александр емельяненко

знаменитости

оксана самойлова

джиган (денис устименко-вайнштейн)

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Рэпер Джиган в YouTube-шоу "Очешуительное Хоу" ответил на ряд интимных вопросов. В частности, ведущие спросили его про размер полового достоинства.Также участники шоу обсудили и другую неоднозначную тему – употребление певцом запрещенных веществ. После рождения сына Давида рэпер начал употреблять и вынужден был лечь на реабилитацию в рехаб.Джиган регулярно занимается спортом, однако в последнее время он увеличил количество тренировок. В ноябре запланирован бой артиста с бойцом ММА Александром Емельяненко.Ранее жена Джигана Оксана Самойлова заявляла о желании развестись с рэпером из-за его увлечения запрещенными веществами. Затем пара заявила о воссоединении.

https://ria.ru/20210325/dzhigan-1602804711.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр емельяненко, знаменитости, оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)