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"Сам не знаю": Джиган ответил на интимный вопрос о размере
"Сам не знаю": Джиган ответил на интимный вопрос о размере - РИА Новости, 01.09.2021
"Сам не знаю": Джиган ответил на интимный вопрос о размере
Рэпер Джиган в YouTube-шоу "Очешуительное Хоу" ответил на ряд интимных вопросов. В частности, ведущие спросили его про размер полового достоинства. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:11
2021-09-01T14:11
2021-09-01T14:11
шоубиз
александр емельяненко
знаменитости
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Рэпер Джиган в YouTube-шоу "Очешуительное Хоу" ответил на ряд интимных вопросов. В частности, ведущие спросили его про размер полового достоинства.Также участники шоу обсудили и другую неоднозначную тему – употребление певцом запрещенных веществ. После рождения сына Давида рэпер начал употреблять и вынужден был лечь на реабилитацию в рехаб.Джиган регулярно занимается спортом, однако в последнее время он увеличил количество тренировок. В ноябре запланирован бой артиста с бойцом ММА Александром Емельяненко.Ранее жена Джигана Оксана Самойлова заявляла о желании развестись с рэпером из-за его увлечения запрещенными веществами. Затем пара заявила о воссоединении.
https://ria.ru/20210325/dzhigan-1602804711.html
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александр емельяненко, знаменитости, оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)