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Шоубиз
https://ria.ru/20210901/dzhigan-1748164092.html
"Сам не знаю": Джиган ответил на интимный вопрос о размере
"Сам не знаю": Джиган ответил на интимный вопрос о размере - РИА Новости, 01.09.2021
"Сам не знаю": Джиган ответил на интимный вопрос о размере
Рэпер Джиган в YouTube-шоу "Очешуительное Хоу" ответил на ряд интимных вопросов. В частности, ведущие спросили его про размер полового достоинства. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:11
2021-09-01T14:11
шоубиз
александр емельяненко
знаменитости
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Рэпер Джиган в YouTube-шоу "Очешуительное Хоу" ответил на ряд интимных вопросов. В частности, ведущие спросили его про размер полового достоинства.Также участники шоу обсудили и другую неоднозначную тему – употребление певцом запрещенных веществ. После рождения сына Давида рэпер начал употреблять и вынужден был лечь на реабилитацию в рехаб.Джиган регулярно занимается спортом, однако в последнее время он увеличил количество тренировок. В ноябре запланирован бой артиста с бойцом ММА Александром Емельяненко.Ранее жена Джигана Оксана Самойлова заявляла о желании развестись с рэпером из-за его увлечения запрещенными веществами. Затем пара заявила о воссоединении.
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александр емельяненко, знаменитости, оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)
14:11 01.09.2021
 

"Сам не знаю": Джиган ответил на интимный вопрос о размере

© ОХ/YouTubeДжиган в шоу "ОХ"
Джиган в шоу ОХ
© ОХ/YouTube
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Рэпер Джиган в YouTube-шоу "Очешуительное Хоу" ответил на ряд интимных вопросов. В частности, ведущие спросили его про размер полового достоинства.

"Я и сам не знаю", – ответил Джиган.

Также участники шоу обсудили и другую неоднозначную тему – употребление певцом запрещенных веществ. После рождения сына Давида рэпер начал употреблять и вынужден был лечь на реабилитацию в рехаб.

"Я пью. Мне надо хоть как-то расслабитmся. Качаюсь и бухаю", – признался Джиган.

Джиган регулярно занимается спортом, однако в последнее время он увеличил количество тренировок. В ноябре запланирован бой артиста с бойцом ММА Александром Емельяненко.
Ранее жена Джигана Оксана Самойлова заявляла о желании развестись с рэпером из-за его увлечения запрещенными веществами. Затем пара заявила о воссоединении.
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