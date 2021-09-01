https://ria.ru/20210901/dvigatel-1748107012.html
В России хотят создать авиадвигатель на водороде
В России хотят создать авиадвигатель на водороде - РИА Новости, 01.09.2021
В России хотят создать авиадвигатель на водороде
Российский авиационный двигатель ВК-2500 планируется в течение пяти лет перевести на водородное топливо, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T09:24
2021-09-01T09:24
2021-09-01T12:26
технологии
ссср
як-40
камов
объединенная двигателестроительная корпорация
михаил гордин
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российский авиационный двигатель ВК-2500 планируется в течение пяти лет перевести на водородное топливо, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Михаил Гордин.Ранее водородное топливо в отечественном авиастроении применялось только во времена СССР. В 1988 году цикл полетов совершил самолет-лаборатория Ту-155 с экспериментальным двигателем НК-88, использовавшим в качестве топлива жидкий водород."Мы хотим и двигатель ВК-2500 перевести на водородное топливо. Это будет отдельный проект совместно с "Объединенной двигателестроительной корпорацией", с криогенным баком, системами термостатирования и подачи жидкого водорода. Процесс создания такого двигателя, по предварительным оценкам, займет порядка 5 лет и будет включать в себя весь комплекс работ и испытаний", - сказал он.Летные испытания двигателя на водородном топливе в составе демонстратора технологий гибридной силовой установки могут пройти на летающей лаборатории Як-40ЛЛ, уточнил Гордин.В настоящее время ВК-2500 устанавливается на вертолеты марки "Камов" и "Миль".Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210901/dvigatel-1748103911.html
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РИА Новости
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технологии, ссср, як-40, камов, объединенная двигателестроительная корпорация, михаил гордин
09:24 01.09.2021 (обновлено: 12:26 01.09.2021)
В России хотят создать авиадвигатель на водороде
Директор ЦИАМ Гордин: авиадвигатель ВК-2500 планируется перевести на водородное топливо