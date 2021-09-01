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Учебный Як-152 может получить российский двигатель
Учебный Як-152 может получить российский двигатель - РИА Новости, 01.09.2021
Учебный Як-152 может получить российский двигатель
Перспективный российский учебно-тренировочный самолет Як-152 может получить отечественный двигатель как аналог немецкого RED A03T V12, рассказал рассказал в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:44
2021-09-01T12:26
безопасность
технологии
як-152
михаил гордин
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Перспективный российский учебно-тренировочный самолет Як-152 может получить отечественный двигатель как аналог немецкого RED A03T V12, рассказал рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Михаил Гордин."Сейчас также обсуждается возможность проектирования нового 500-сильного дизельного двигателя не на замену двигателя RED, а как его аналога для самолета Як-152. Дело в том, что создать именно замену трудно, основная сложность кроется в удачной компоновке и использовании комплектующих, которые в России не производятся. Нужно и можно ли поставить на Як-152 другой двигатель – это вопрос к разработчику самолета и государственному заказчику, и в любом случае это предмет отдельной опытно-конструкторской разработки", - сказал он.Учебно-тренировочный Як-152 предназначен для обеспечения первоначальной подготовки пилотов.Ранее генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) начнет поставлять Министерству обороны РФ новый учебно-тренировочный самолет Як-152 в 2021 году.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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РИА Новости
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безопасность, технологии, як-152, михаил гордин, россия
08:44 01.09.2021 (обновлено: 12:26 01.09.2021)
 
Учебный Як-152 может получить российский двигатель

Гендиректор ЦИАМ Гордин: учебный Як-152 может получить российский двигатель

© РИА Новости / Аврора / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Аврора
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Перспективный российский учебно-тренировочный самолет Як-152 может получить отечественный двигатель как аналог немецкого RED A03T V12, рассказал рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Михаил Гордин.
"Сейчас также обсуждается возможность проектирования нового 500-сильного дизельного двигателя не на замену двигателя RED, а как его аналога для самолета Як-152. Дело в том, что создать именно замену трудно, основная сложность кроется в удачной компоновке и использовании комплектующих, которые в России не производятся. Нужно и можно ли поставить на Як-152 другой двигатель – это вопрос к разработчику самолета и государственному заказчику, и в любом случае это предмет отдельной опытно-конструкторской разработки", - сказал он.
Учебно-тренировочный Як-152 предназначен для обеспечения первоначальной подготовки пилотов.
Ранее генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) начнет поставлять Министерству обороны РФ новый учебно-тренировочный самолет Як-152 в 2021 году.
Читайте полный текст интервью >>
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13 июля, 11:40
В России проходят испытания двух новых учебных самолетов
 
БезопасностьТехнологииЯк-152Михаил ГординРоссия
 
 
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