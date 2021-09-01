https://ria.ru/20210901/dvigatel-1748103911.html

Учебный Як-152 может получить российский двигатель

Учебный Як-152 может получить российский двигатель - РИА Новости, 01.09.2021

Учебный Як-152 может получить российский двигатель

Перспективный российский учебно-тренировочный самолет Як-152 может получить отечественный двигатель как аналог немецкого RED A03T V12, рассказал рассказал в... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:44

2021-09-01T08:44

2021-09-01T12:26

безопасность

технологии

як-152

михаил гордин

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Перспективный российский учебно-тренировочный самолет Як-152 может получить отечественный двигатель как аналог немецкого RED A03T V12, рассказал рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Михаил Гордин."Сейчас также обсуждается возможность проектирования нового 500-сильного дизельного двигателя не на замену двигателя RED, а как его аналога для самолета Як-152. Дело в том, что создать именно замену трудно, основная сложность кроется в удачной компоновке и использовании комплектующих, которые в России не производятся. Нужно и можно ли поставить на Як-152 другой двигатель – это вопрос к разработчику самолета и государственному заказчику, и в любом случае это предмет отдельной опытно-конструкторской разработки", - сказал он.Учебно-тренировочный Як-152 предназначен для обеспечения первоначальной подготовки пилотов.Ранее генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) начнет поставлять Министерству обороны РФ новый учебно-тренировочный самолет Як-152 в 2021 году.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210713/ispytaniya-1741052290.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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безопасность, технологии, як-152, михаил гордин, россия