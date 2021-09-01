https://ria.ru/20210901/dvigatel-1748099805.html

Директор ЦИАМ рассказал о самолете с двигателем от Aurus

Директор ЦИАМ рассказал о самолете с двигателем от Aurus - РИА Новости, 01.09.2021

Директор ЦИАМ рассказал о самолете с двигателем от Aurus

Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus, поднимется в небо в конце 2021 - начале 2022 года,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T07:39

2021-09-01T07:39

2021-09-01T12:26

технологии

як-18

як-52

михаил гордин

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus, поднимется в небо в конце 2021 - начале 2022 года, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Михаил Гордин."Создан двигатель в конструктивном облике два, осенью установим его на Як-18Т и начнем пробежки. Потом подлеты. В конце этого – начале следующего года самолет выполнит первые полеты", - рассказал Гордин.Параллельно идет работа по созданию версии этого двигателя для легких самолетов акробатической категории по проекту "Циркач". "Данный демонстратор планируем собрать к зиме и испытать на наземных стендах. Затем планируем установить его на летающую лабораторию на базе самолета Як-52 и приступать к полетам в следующем году", - рассказал Гордин."Далее по двигателю АПД-500 перед нами встает выбор – отдать его в штучное производство или проработать серийный вариант. Последнее потребует организации и проведения опытно-конструкторской работы длительностью до 2,5 лет", - рассказал он.Прохождение всех процедур для выпуска серийного двигателя позволит ставить его на серийные летательные аппараты, уточнил Гордин.О том, что в России ведется научно-исследовательская работа в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный, Гордин сообщил РИА Новости в 2018 году. Тогда он сказал, что основная цель проекта – понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет.Согласно данным открытых источников, в рамках проекта "Кортеж" Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт совместно с Porsche Engineering разработал семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения. Впервые он был продемонстрирован на стенде НАМИ на Московском автосалоне в 2016 году. Объем этого силового агрегата 6,6 литров, а мощность и крутящий момент составляют 850 лошадиных сил и 1320 ньютон-метров соответственно.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210826/maks-1747335595.html

https://ria.ru/20210823/aurus-1746792286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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технологии, як-18, як-52, михаил гордин, россия