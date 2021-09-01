03:24 01.09.2021 (обновлено: 12:26 01.09.2021)
Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
Директор ЦИАМ Гордин рассказал о завершении испытания нового авиадвигателя в 2022 году
© предоставленное пресс-службой ЦИАМ им.Баранова.Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
© предоставленное пресс-службой ЦИАМ им.Баранова.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Испытания гибридной силовой установки на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электромотора на летающей лаборатории Як-40ЛЛ будут завершены в 2022 году, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова Михаил Гордин.
Ранее сообщалось, что Россия первой в мире подняла в воздух самолет с реализованными в двигателе технологиями сверхпроводников. Демонстрационный полет самолета прошел в рамках авиасалона МАКС-2021.
"Все планы отражены в программе испытаний, которая продлится до первой половины 2022 года. Конечно, сроки не жесткие и зависят от того, с какими трудностями мы столкнемся в ходе полетов. Как только все запланированное будет завершено, мы демонтируем с летающей лаборатории все оборудование и сформируем план дальнейшего использования самолета", — рассказал Гордин.
В настоящее время летающая лаборатория вернулась из Жуковского, где проходил МАКС-2021, в Новосибирск, где продолжит летные испытания. ЦИАМ вместе с СибНИА имени С. А. Чаплыгина (ЦИАМ — головной исполнитель проекта, СибНИА отвечает за летающую лабораторию, обе организации входят в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") предстоит проверить работу систем самолета и двигателя при разных режимах полета, в различных условиях вибрации и перегрузок. "Необходимо понять, как меняется мощность электрогенерации на разных высотах", — рассказал Гордин.
Он также уточнил, что данная гибридная установка ни на каком самолете применения не найдет, а создана только для испытаний и отработки технологий.
Испытания гибридной установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске.
Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанным Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А в "носу" летающей лаборатории установлен электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований.
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