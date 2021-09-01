https://ria.ru/20210901/dvigatel-1748093033.html

Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя

Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя - РИА Новости, 01.09.2021

Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя

Испытания гибридной силовой установки на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электромотора на летающей лаборатории Як-40ЛЛ будут завершены в... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T03:24

2021-09-01T03:24

2021-09-01T12:26

технологии

новосибирск

авиасалон макс

як-40

уфимский авиационный технический университет

фонд перспективных исследований

михаил гордин

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Испытания гибридной силовой установки на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электромотора на летающей лаборатории Як-40ЛЛ будут завершены в 2022 году, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова Михаил Гордин.Ранее сообщалось, что Россия первой в мире подняла в воздух самолет с реализованными в двигателе технологиями сверхпроводников. Демонстрационный полет самолета прошел в рамках авиасалона МАКС-2021."Все планы отражены в программе испытаний, которая продлится до первой половины 2022 года. Конечно, сроки не жесткие и зависят от того, с какими трудностями мы столкнемся в ходе полетов. Как только все запланированное будет завершено, мы демонтируем с летающей лаборатории все оборудование и сформируем план дальнейшего использования самолета", — рассказал Гордин.В настоящее время летающая лаборатория вернулась из Жуковского, где проходил МАКС-2021, в Новосибирск, где продолжит летные испытания. ЦИАМ вместе с СибНИА имени С. А. Чаплыгина (ЦИАМ — головной исполнитель проекта, СибНИА отвечает за летающую лабораторию, обе организации входят в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") предстоит проверить работу систем самолета и двигателя при разных режимах полета, в различных условиях вибрации и перегрузок. "Необходимо понять, как меняется мощность электрогенерации на разных высотах", — рассказал Гордин.Он также уточнил, что данная гибридная установка ни на каком самолете применения не найдет, а создана только для испытаний и отработки технологий.Испытания гибридной установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске.Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанным Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А в "носу" летающей лаборатории установлен электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210727/soglasheniya-1743152061.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/il112-1746847315.html

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, новосибирск, авиасалон макс, як-40, уфимский авиационный технический университет, фонд перспективных исследований, михаил гордин, россия