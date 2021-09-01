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Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя - РИА Новости, 01.09.2021
Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
Испытания гибридной силовой установки на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электромотора на летающей лаборатории Як-40ЛЛ будут завершены в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T03:24
2021-09-01T12:26
технологии
новосибирск
авиасалон макс
як-40
уфимский авиационный технический университет
фонд перспективных исследований
михаил гордин
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Испытания гибридной силовой установки на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электромотора на летающей лаборатории Як-40ЛЛ будут завершены в 2022 году, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова Михаил Гордин.Ранее сообщалось, что Россия первой в мире подняла в воздух самолет с реализованными в двигателе технологиями сверхпроводников. Демонстрационный полет самолета прошел в рамках авиасалона МАКС-2021."Все планы отражены в программе испытаний, которая продлится до первой половины 2022 года. Конечно, сроки не жесткие и зависят от того, с какими трудностями мы столкнемся в ходе полетов. Как только все запланированное будет завершено, мы демонтируем с летающей лаборатории все оборудование и сформируем план дальнейшего использования самолета", — рассказал Гордин.В настоящее время летающая лаборатория вернулась из Жуковского, где проходил МАКС-2021, в Новосибирск, где продолжит летные испытания. ЦИАМ вместе с СибНИА имени С. А. Чаплыгина (ЦИАМ — головной исполнитель проекта, СибНИА отвечает за летающую лабораторию, обе организации входят в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") предстоит проверить работу систем самолета и двигателя при разных режимах полета, в различных условиях вибрации и перегрузок. "Необходимо понять, как меняется мощность электрогенерации на разных высотах", — рассказал Гордин.Он также уточнил, что данная гибридная установка ни на каком самолете применения не найдет, а создана только для испытаний и отработки технологий.Испытания гибридной установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске.Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанным Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А в "носу" летающей лаборатории установлен электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210727/soglasheniya-1743152061.html
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технологии, новосибирск, авиасалон макс, як-40, уфимский авиационный технический университет, фонд перспективных исследований, михаил гордин, россия
03:24 01.09.2021 (обновлено: 12:26 01.09.2021)
 
Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя

Директор ЦИАМ Гордин рассказал о завершении испытания нового авиадвигателя в 2022 году

© предоставленное пресс-службой ЦИАМ им.Баранова.Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
© предоставленное пресс-службой ЦИАМ им.Баранова.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Испытания гибридной силовой установки на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электромотора на летающей лаборатории Як-40ЛЛ будут завершены в 2022 году, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова Михаил Гордин.
Ранее сообщалось, что Россия первой в мире подняла в воздух самолет с реализованными в двигателе технологиями сверхпроводников. Демонстрационный полет самолета прошел в рамках авиасалона МАКС-2021.
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"Все планы отражены в программе испытаний, которая продлится до первой половины 2022 года. Конечно, сроки не жесткие и зависят от того, с какими трудностями мы столкнемся в ходе полетов. Как только все запланированное будет завершено, мы демонтируем с летающей лаборатории все оборудование и сформируем план дальнейшего использования самолета", — рассказал Гордин.
В настоящее время летающая лаборатория вернулась из Жуковского, где проходил МАКС-2021, в Новосибирск, где продолжит летные испытания. ЦИАМ вместе с СибНИА имени С. А. Чаплыгина (ЦИАМ — головной исполнитель проекта, СибНИА отвечает за летающую лабораторию, обе организации входят в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") предстоит проверить работу систем самолета и двигателя при разных режимах полета, в различных условиях вибрации и перегрузок. "Необходимо понять, как меняется мощность электрогенерации на разных высотах", — рассказал Гордин.
Он также уточнил, что данная гибридная установка ни на каком самолете применения не найдет, а создана только для испытаний и отработки технологий.
Испытания гибридной установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске.
Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанным Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А в "носу" летающей лаборатории установлен электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований.
Читайте полный текст интервью >>
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23 августа, 12:54В России
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ТехнологииНовосибирскАвиасалон МАКСЯк-40Уфимский авиационный технический университетФонд перспективных исследованийМихаил ГординРоссия
 
 
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