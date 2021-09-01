https://ria.ru/20210901/dtp-1748238557.html
В Воронеже столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
В Воронеже столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.09.2021
В Воронеже столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T20:57
2021-09-01T20:57
2021-09-01T20:57
происшествия
воронеж
гу мвд по воронежской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла в 16.10 мск у дома номер 10 на Ленинском проспекте.По информации полиции, в результате ДТП трое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20210827/avtobus-1747451826.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, гу мвд по воронежской области
В Воронеже столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Три человека получили травмы в результате столкновения маршрутных автобусов в Воронеже