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В Воронеже столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
В Воронеже столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.09.2021
В Воронеже столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T20:57
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происшествия
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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла в 16.10 мск у дома номер 10 на Ленинском проспекте.По информации полиции, в результате ДТП трое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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происшествия, воронеж, гу мвд по воронежской области
20:57 01.09.2021
 
В Воронеже столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Три человека получили травмы в результате столкновения маршрутных автобусов в Воронеже

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла в 16.10 мск у дома номер 10 на Ленинском проспекте.
"По предварительным данным, 34-летний местный житель, управляя маршрутным автобусом ЛиАЗ № 14, допустил столкновение с автобусом "Газель", находящимся на маршруте № 37а, под управлением 39-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
По информации полиции, в результате ДТП трое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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