https://ria.ru/20210901/dtp-1748238557.html

В Воронеже столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

В Воронеже столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.09.2021

В Воронеже столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T20:57

2021-09-01T20:57

2021-09-01T20:57

происшествия

воронеж

гу мвд по воронежской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла в 16.10 мск у дома номер 10 на Ленинском проспекте.По информации полиции, в результате ДТП трое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20210827/avtobus-1747451826.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, гу мвд по воронежской области