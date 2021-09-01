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В Саратовской области два человека сгорели в машине после ДТП с фурой
В Саратовской области два человека сгорели в машине после ДТП с фурой - РИА Новости, 01.09.2021
В Саратовской области два человека сгорели в машине после ДТП с фурой
Легковой автомобиль загорелся после столкновения с фурой на трассе в Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:34
2021-09-01T19:34
2021-09-01T19:34
происшествия
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САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся после столкновения с фурой на трассе в Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 15.00 (14.00 мск) на 305-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовском районе Саратовской области."По предварительным данным, водитель, данные которого устанавливаются, управляя автомобилем Renault Logan, допустил столкновение с фурой Volvo под управлением водителя 1994 года рождения, в результате чего произошло возгорание Renault. В результате ДТП водитель Renault и пассажир сгорели", - сказали журналистам в пресс-службе.ГИБДД по факту автоаварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются.
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В Саратовской области два человека сгорели в машине после ДТП с фурой
ГИБДД: два человека сгорели в легковушке после столкновения с фурой в Саратовской области