https://ria.ru/20210901/dtp-1748228272.html

В Саратовской области два человека сгорели в машине после ДТП с фурой

В Саратовской области два человека сгорели в машине после ДТП с фурой - РИА Новости, 01.09.2021

В Саратовской области два человека сгорели в машине после ДТП с фурой

Легковой автомобиль загорелся после столкновения с фурой на трассе в Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T19:34

2021-09-01T19:34

2021-09-01T19:34

происшествия

дтп

саратовский район

саратов

саратовская область

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся после столкновения с фурой на трассе в Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 15.00 (14.00 мск) на 305-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовском районе Саратовской области."По предварительным данным, водитель, данные которого устанавливаются, управляя автомобилем Renault Logan, допустил столкновение с фурой Volvo под управлением водителя 1994 года рождения, в результате чего произошло возгорание Renault. В результате ДТП водитель Renault и пассажир сгорели", - сказали журналистам в пресс-службе.ГИБДД по факту автоаварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются.

https://ria.ru/20210901/stolknovenie-1748100451.html

саратовский район

саратов

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, саратовский район, саратов, саратовская область, авто, россия