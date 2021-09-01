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"Боимся выйти": что началось в Татарстане после массовой драки мигрантов
"Боимся выйти": что началось в Татарстане после массовой драки мигрантов - РИА Новости, 01.09.2021
"Боимся выйти": что началось в Татарстане после массовой драки мигрантов
Горы мусора на детских площадках, регулярные пьянки и хамство — по словам жителей Нижнекамска, так ведут себя приезжие из Средней Азии. На днях после массовой... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:00
2021-09-01T08:01
мытищи
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Горы мусора на детских площадках, регулярные пьянки и хамство — по словам жителей Нижнекамска, так ведут себя приезжие из Средней Азии. На днях после массовой драки обстановка в городе накалилась до предела. Власти ввели комендантский час, ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Однако в некоторых районах местные по-прежнему опасаются вечерами выходить на улицу.Последняя капляДвадцать первого августа толпа пьяных мигрантов устроила на улице Гайнуллина настоящее побоище. В опубликованных в соцсетях роликах видно, как десятки человек дерутся, бросают друг в друга пустые бутылки и камни. Местные жители из окон требуют прекратить насилие, но это никого не останавливает.Драка продолжается и после того, как кто-то без движения падает на землю. Спустя пару минут подъезжают полицейские — мигранты бросаются врассыпную по двору.Несколько человек задержали. "В дежурную часть управления МВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение о драке напротив дома № 8, — проинформировали в полиции. — Прибывшие на место сотрудники установили, что в потасовке участвовали около десяти человек".На видео — в несколько раз больше. На мигрантов составили протоколы об административном правонарушении и отпустили.Опасное соседствоДом № 8 по улице Гайнуллина приобрел дурную славу пару лет назад. "Почти все квартиры там снимают мигранты, — объясняет РИА Новости жительница соседнего дома Рината. — Они заполонили детские площадки, по вечерам сидят там и бухают, постоянно дерутся, пристают к девушкам. Мне страшно за дочь, когда она возвращается домой".Прошлым летом активисты движения "Народный контроль" публиковали в соцсетях фотографии переполненных мусорных урн, разбросанных по площадке пластиковых и стеклянных бутылок из-под пива и водки, битого стекла."По адресу Гайнуллина, 8, размещаются командированные работники подрядных организаций "ТАНЕКО", — говорится в сообщении активистов. — Дворники УК "Жилье" не справляются с уборкой территории, поэтому мы просим власти оказать помощь".Интересно, что в том же доме, судя по вывеске, — опорный пункт полиции. Однако на просьбы принять хоть какие-то меры силовики не реагировали."Моя подруга там и правда не могла отпустить дочь погулять, — вспоминает жительница Нижнекамска Гузель. — Мигранты просто оккупировали двор. Очень наглые, дерзкие. Подруге пришлось переехать в более спокойное и безопасное место".Поскольку массовая драка получила широкую огласку, на этот раз полицейские устроили облаву и, по данным республиканского управления МВД, задержали более трехсот человек. Большинство находятся в России нелегально, не имеют права работать. В ближайшее время их депортируют. Остальных привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.Комендантский часС 26 августа в злополучном общежитии ввели комендантский час: проживающим тут иностранцам запретили находиться на улице с десяти вечера до шести утра. Чтобы предотвратить конфликты, пьянки и другие нарушения общественного порядка, город постоянно патрулируют полицейские и сотрудники ЧОП.Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя республиканского следственного управления подробного отчета по всем недавним происшествиям с участием приезжих.Так, например, в начале августа трое нижнекамцев повздорили с вахтовиками. Потасовка закончилась стрельбой из травматического пистолета и ранением 17-летнего подростка. Возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".Массовые драки между мигрантами участились не только в Нижнекамске, но и в других городах. В начале августа в подмосковных Мытищах что-то не поделили сразу несколько десятков человек. Полицейские задержали 66 рабочих из ближнего зарубежья, 37 отправили на родину.Еще одна стычка произошла в минувшие выходные недалеко от центра столицы на улице Бауманской. В отдел полиции доставили 49 гостей из Средней Азии, 15 оштрафовали за мелкое хулиганство."Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, председатель СК России поручил руководителю городского ГСУ Андрею Стрижову организовать доследственную проверку и доложить о результатах", — подчеркнули в ведомстве.Также следователи центрального аппарата СКР проверяют информацию о массовых драках в Санкт-Петербурге. В частности, 2 августа 25 человек устроили потасовку на Красносельском шоссе. Другое столкновение было в Невском районе на проспекте Большевиков.
https://ria.ru/20210413/bandy-1727654969.html
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мытищи, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
08:00 01.09.2021 (обновлено: 08:01 01.09.2021)
 

"Боимся выйти": что началось в Татарстане после массовой драки мигрантов

© ФотоМассовая драка мигрантов в Нижнекамске
Массовая драка мигрантов в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Горы мусора на детских площадках, регулярные пьянки и хамство — по словам жителей Нижнекамска, так ведут себя приезжие из Средней Азии. На днях после массовой драки обстановка в городе накалилась до предела. Власти ввели комендантский час, ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Однако в некоторых районах местные по-прежнему опасаются вечерами выходить на улицу.

Последняя капля

Двадцать первого августа толпа пьяных мигрантов устроила на улице Гайнуллина настоящее побоище. В опубликованных в соцсетях роликах видно, как десятки человек дерутся, бросают друг в друга пустые бутылки и камни. Местные жители из окон требуют прекратить насилие, но это никого не останавливает.
Драка продолжается и после того, как кто-то без движения падает на землю. Спустя пару минут подъезжают полицейские — мигранты бросаются врассыпную по двору.
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Несколько человек задержали. "В дежурную часть управления МВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение о драке напротив дома № 8, — проинформировали в полиции. — Прибывшие на место сотрудники установили, что в потасовке участвовали около десяти человек".
На видео — в несколько раз больше. На мигрантов составили протоколы об административном правонарушении и отпустили.

Опасное соседство

Дом № 8 по улице Гайнуллина приобрел дурную славу пару лет назад. "Почти все квартиры там снимают мигранты, — объясняет РИА Новости жительница соседнего дома Рината. — Они заполонили детские площадки, по вечерам сидят там и бухают, постоянно дерутся, пристают к девушкам. Мне страшно за дочь, когда она возвращается домой".
© Фото : Сообщество в социальной сети ВКонтакте "Народный контроль Нижнекамска"Двор возле дома № 8 на улице Гайнуллина
Двор возле до №8 на улице Гайнуллина - фото группа в ВК Народный контроль Нижнекамска - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Сообщество в социальной сети ВКонтакте "Народный контроль Нижнекамска"
Двор возле дома № 8 на улице Гайнуллина
Прошлым летом активисты движения "Народный контроль" публиковали в соцсетях фотографии переполненных мусорных урн, разбросанных по площадке пластиковых и стеклянных бутылок из-под пива и водки, битого стекла.
"По адресу Гайнуллина, 8, размещаются командированные работники подрядных организаций "ТАНЕКО", — говорится в сообщении активистов. — Дворники УК "Жилье" не справляются с уборкой территории, поэтому мы просим власти оказать помощь".
Интересно, что в том же доме, судя по вывеске, — опорный пункт полиции. Однако на просьбы принять хоть какие-то меры силовики не реагировали.
"Моя подруга там и правда не могла отпустить дочь погулять, — вспоминает жительница Нижнекамска Гузель. — Мигранты просто оккупировали двор. Очень наглые, дерзкие. Подруге пришлось переехать в более спокойное и безопасное место".
© Фото : Народный контроль НижнекамскаВ доме на Гайнуллина, 8, находится опорный пункт полиции
В доме на Гайнуллина, 8 находится опорный пункт полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Народный контроль Нижнекамска
В доме на Гайнуллина, 8, находится опорный пункт полиции
Поскольку массовая драка получила широкую огласку, на этот раз полицейские устроили облаву и, по данным республиканского управления МВД, задержали более трехсот человек. Большинство находятся в России нелегально, не имеют права работать. В ближайшее время их депортируют. Остальных привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Комендантский час

С 26 августа в злополучном общежитии ввели комендантский час: проживающим тут иностранцам запретили находиться на улице с десяти вечера до шести утра. Чтобы предотвратить конфликты, пьянки и другие нарушения общественного порядка, город постоянно патрулируют полицейские и сотрудники ЧОП.
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя республиканского следственного управления подробного отчета по всем недавним происшествиям с участием приезжих.
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Так, например, в начале августа трое нижнекамцев повздорили с вахтовиками. Потасовка закончилась стрельбой из травматического пистолета и ранением 17-летнего подростка. Возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Массовые драки между мигрантами участились не только в Нижнекамске, но и в других городах. В начале августа в подмосковных Мытищах что-то не поделили сразу несколько десятков человек. Полицейские задержали 66 рабочих из ближнего зарубежья, 37 отправили на родину.
Еще одна стычка произошла в минувшие выходные недалеко от центра столицы на улице Бауманской. В отдел полиции доставили 49 гостей из Средней Азии, 15 оштрафовали за мелкое хулиганство.
"Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, председатель СК России поручил руководителю городского ГСУ Андрею Стрижову организовать доследственную проверку и доложить о результатах", — подчеркнули в ведомстве.
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Также следователи центрального аппарата СКР проверяют информацию о массовых драках в Санкт-Петербурге. В частности, 2 августа 25 человек устроили потасовку на Красносельском шоссе. Другое столкновение было в Невском районе на проспекте Большевиков.
 
МытищиМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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