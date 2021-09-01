https://ria.ru/20210901/draka-1748039732.html

"Боимся выйти": что началось в Татарстане после массовой драки мигрантов

"Боимся выйти": что началось в Татарстане после массовой драки мигрантов - РИА Новости, 01.09.2021

"Боимся выйти": что началось в Татарстане после массовой драки мигрантов

Горы мусора на детских площадках, регулярные пьянки и хамство — по словам жителей Нижнекамска, так ведут себя приезжие из Средней Азии. На днях после массовой... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:00

2021-09-01T08:00

2021-09-01T08:01

мытищи

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Горы мусора на детских площадках, регулярные пьянки и хамство — по словам жителей Нижнекамска, так ведут себя приезжие из Средней Азии. На днях после массовой драки обстановка в городе накалилась до предела. Власти ввели комендантский час, ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Однако в некоторых районах местные по-прежнему опасаются вечерами выходить на улицу.Последняя капляДвадцать первого августа толпа пьяных мигрантов устроила на улице Гайнуллина настоящее побоище. В опубликованных в соцсетях роликах видно, как десятки человек дерутся, бросают друг в друга пустые бутылки и камни. Местные жители из окон требуют прекратить насилие, но это никого не останавливает.Драка продолжается и после того, как кто-то без движения падает на землю. Спустя пару минут подъезжают полицейские — мигранты бросаются врассыпную по двору.Несколько человек задержали. "В дежурную часть управления МВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение о драке напротив дома № 8, — проинформировали в полиции. — Прибывшие на место сотрудники установили, что в потасовке участвовали около десяти человек".На видео — в несколько раз больше. На мигрантов составили протоколы об административном правонарушении и отпустили.Опасное соседствоДом № 8 по улице Гайнуллина приобрел дурную славу пару лет назад. "Почти все квартиры там снимают мигранты, — объясняет РИА Новости жительница соседнего дома Рината. — Они заполонили детские площадки, по вечерам сидят там и бухают, постоянно дерутся, пристают к девушкам. Мне страшно за дочь, когда она возвращается домой".Прошлым летом активисты движения "Народный контроль" публиковали в соцсетях фотографии переполненных мусорных урн, разбросанных по площадке пластиковых и стеклянных бутылок из-под пива и водки, битого стекла."По адресу Гайнуллина, 8, размещаются командированные работники подрядных организаций "ТАНЕКО", — говорится в сообщении активистов. — Дворники УК "Жилье" не справляются с уборкой территории, поэтому мы просим власти оказать помощь".Интересно, что в том же доме, судя по вывеске, — опорный пункт полиции. Однако на просьбы принять хоть какие-то меры силовики не реагировали."Моя подруга там и правда не могла отпустить дочь погулять, — вспоминает жительница Нижнекамска Гузель. — Мигранты просто оккупировали двор. Очень наглые, дерзкие. Подруге пришлось переехать в более спокойное и безопасное место".Поскольку массовая драка получила широкую огласку, на этот раз полицейские устроили облаву и, по данным республиканского управления МВД, задержали более трехсот человек. Большинство находятся в России нелегально, не имеют права работать. В ближайшее время их депортируют. Остальных привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.Комендантский часС 26 августа в злополучном общежитии ввели комендантский час: проживающим тут иностранцам запретили находиться на улице с десяти вечера до шести утра. Чтобы предотвратить конфликты, пьянки и другие нарушения общественного порядка, город постоянно патрулируют полицейские и сотрудники ЧОП.Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя республиканского следственного управления подробного отчета по всем недавним происшествиям с участием приезжих.Так, например, в начале августа трое нижнекамцев повздорили с вахтовиками. Потасовка закончилась стрельбой из травматического пистолета и ранением 17-летнего подростка. Возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".Массовые драки между мигрантами участились не только в Нижнекамске, но и в других городах. В начале августа в подмосковных Мытищах что-то не поделили сразу несколько десятков человек. Полицейские задержали 66 рабочих из ближнего зарубежья, 37 отправили на родину.Еще одна стычка произошла в минувшие выходные недалеко от центра столицы на улице Бауманской. В отдел полиции доставили 49 гостей из Средней Азии, 15 оштрафовали за мелкое хулиганство."Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, председатель СК России поручил руководителю городского ГСУ Андрею Стрижову организовать доследственную проверку и доложить о результатах", — подчеркнули в ведомстве.Также следователи центрального аппарата СКР проверяют информацию о массовых драках в Санкт-Петербурге. В частности, 2 августа 25 человек устроили потасовку на Красносельском шоссе. Другое столкновение было в Невском районе на проспекте Большевиков.

https://ria.ru/20210413/bandy-1727654969.html

https://ria.ru/20210804/draka-1744202370.html

https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599467137.html

мытищи

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мытищи, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия