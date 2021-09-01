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Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с 6 августа
Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с 6 августа - РИА Новости, 01.09.2021
Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с 6 августа
Рубль в среду плавно повышается против основных резервных валют на фоне слегка дорожающей нефти. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:36
2021-09-01T15:36
2021-09-01T15:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
московская биржа
экономика
brent
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Рубль в среду плавно повышается против основных резервных валют на фоне слегка дорожающей нефти.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск снижался на 19 копеек, до 73,03 рубля, курс евро - на 1 копейку, до 86,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар несколькими минутами ранее уже опускался до 73 рублей - впервые с 6 августа.Баррель сорта Brent прибавляет в цене 0,2%, до 71,77 доллара.
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доллар, московская биржа, экономика, brent
15:36 01.09.2021 (обновлено: 15:47 01.09.2021)
Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с 6 августа
Мосбиржа: курс доллара опустился до 73 рублей впервые с 6 августа