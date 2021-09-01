https://ria.ru/20210901/dollar-1748181068.html

Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с 6 августа

Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с 6 августа - РИА Новости, 01.09.2021

Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с 6 августа

Рубль в среду плавно повышается против основных резервных валют на фоне слегка дорожающей нефти. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:36

2021-09-01T15:36

2021-09-01T15:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

московская биржа

экономика

brent

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Рубль в среду плавно повышается против основных резервных валют на фоне слегка дорожающей нефти.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск снижался на 19 копеек, до 73,03 рубля, курс евро - на 1 копейку, до 86,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар несколькими минутами ранее уже опускался до 73 рублей - впервые с 6 августа.Баррель сорта Brent прибавляет в цене 0,2%, до 71,77 доллара.

https://ria.ru/20210830/valyuta-1747767665.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доллар, московская биржа, экономика, brent