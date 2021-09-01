https://ria.ru/20210901/doklad-1748094067.html

В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму

В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму - РИА Новости, 01.09.2021

В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму

Генсек ООН Антониу Гутерреш подготовил доклад о нарушениях прав человека в Крыму, при этом документ опирается на информацию, собранную дистанционно с территории РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T03:56

2021-09-01T03:56

2021-09-01T03:56

киев

дмитрий песков

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

наталья поклонская

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573866253_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_35b73fa4b3b70b080061fd86df75275c.jpg

ООН, 1 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш подготовил доклад о нарушениях прав человека в Крыму, при этом документ опирается на информацию, собранную дистанционно с территории Украины, так как миссия УВКПЧ на полуостров не ездила, следует из отчета.Источники данных докладаДоклад, который распространила пресс-служба ООН, охватывает период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. В нем отмечается, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило власти РФ 11 февраля 2021 года о содействии в отправке миссии в Крым. В своем ответе Россия выразила готовность "обсудить перспективы" такой миссии при условии, что она будет "организована в соответствии с правилами, регулирующими въезд на территорию РФ". Памятуя о том, что Генассамблея ООН не признает Крым российской территорией, "УВКПЧ до настоящего времени не смогло изыскать надлежащие возможности для организации миссии в Крым".Таким образом, доклад "основывается на информации, собранной в ходе дистанционного мониторинга, проводимого УВКПЧ с помощью миссии по наблюдению за правами человека на Украине". Миссия работает на Украине и отслеживает ситуацию в Крыму с марта 2014 года. В основу доклада легла информация, собранная "по итогам непосредственных опросов жертв предполагаемых нарушений прав человека в Крыму и в дальнейшем подтвержденная многочисленными источниками, включая опросы родственников жертв, свидетелей и адвокатов". Кроме того, при подготовке доклада использовались судебные документы, официальные отчеты, открытые источники.При этом в августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва открыта к взаимодействию с международными партнерами в деле раскрытия потенциала российского Крыма и для этого приглашает на полуостров. Так она прокомментировала саммит "Крымская платформа", который прошел в Киеве 23 августа и который глава российского МИД Сергей Лавров ранее называл шабашем, где "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.В марте зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявляла, что миссию ООН по правам человека неоднократно приглашали в Крым.В мае Крым посещала делегация из более чем 20 человек из Германии, о чем сообщал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, в 2021 году Крым должны посетить шесть иностранных делегаций. В итоге глава немецкой делегации Виктор Триппель в мае заявил, что ему стыдно за санкции западных стран, введенные в отношении Крыма, а делегация готова снова посетить Крым, так как регион с каждым годом меняется в лучшую сторону.НарушенияДокумент указывает на якобы имевшие место нарушения судебных процедур, в частности заочные судебные разбирательства. В нем говорится, что "УВКПЧ задокументировало использование заочных судебных разбирательств в отношении лиц, которые считаются противниками российских властей в Крыму". Доклад утверждает, что суды в Крыму продолжали полагаться на показания анонимных свидетелей во время судебных разбирательств и не давали защите возможности допрашивать свидетелей напрямую.Авторы доклада со ссылкой на данные УВКПЧ отмечают, что "в расследовании 43 случаев насильственного исчезновения (39 мужчин и четырех женщины), задокументированных в Крыму с марта 2014 года, не было достигнуто ощутимого прогресса". При этом конкретные случаи не описаны, указана только отсылка к данным справки, составленной миссией на Украине. Справка к отчету не прилагалась."УВКПЧ задокументировало шесть случаев пыток или жестокого обращения (в отношении пяти мужчин и одной женщины), предположительно примененных сотрудниками Федеральной службы безопасности к лицам, находившимся под их стражей", - говорится в докладе, но никаких ссылок на свидетельствующие об этом документы нет.Кроме того, УВКПЧ якобы продолжало получать жалобы от задержанных, а также их родственников и адвокатов на условия содержания под стражей. УВКПЧ утверждает, что задокументировало 61 обыск в Крыму. Большинство из них было проведено в домах, местах собраний или деловых помещениях, принадлежащих предположительно крымским татарам или "Свидетелям Иеговы"*, утверждается в докладе без конкретных деталей.В докладе также обвиняются российские власти в ущемлении свободы мнений и собраний. В частности, упоминается о том, что в России запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа* в Крыму. Россию также "обвиняют" в призыве жителей Крыма на службу в российскую армию.РекомендацииВ разделе выводов и рекомендаций генсек ООН Антониу Гутерреш призывает РФ "выполнить свои обязательства в Крыму" в рамках международного гуманитарного права, в частности, по его словам, российские власти "обязаны в полной мере соблюдать абсолютный запрет на применение пыток и обеспечить независимое, беспристрастное и эффективное расследование всех утверждений о пытках или жестоком обращении". По его мнению, российским властям следует прекратить политику предварительного разрешения на проведение мирных собраний."Я настоятельно призываю также Российскую Федерацию снять ограничения, наложенные на крымско-татарскую общину, в целях сохранения ее представительских институтов, в том числе запрет на деятельность Меджлиса", - говорится в докладе.В то же время Гутерреш призывает "правительство Украины соблюдать свои обязательства в контексте прав человека "в отношении жителей Крыма и продолжать облегчать доступ к государственным услугам для всех граждан, независимо от их регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".При этом летом 2021 года Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.* Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20210901/energobezopasnost-1748091840.html

https://ria.ru/20210823/davlenie-1746908471.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/lavrov-1748000008.html

https://ria.ru/20210831/krym-1747961931.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, дмитрий песков, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, наталья поклонская, россия