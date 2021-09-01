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В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров
В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров - РИА Новости, 01.09.2021
В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением обеспечить выплатами овдовевших пенсионеров, сообщает RT. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T09:07
2021-09-01T13:58
общество
госдума рф
иван сухарев
василий власов
антон котяков
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением обеспечить выплатами овдовевших пенсионеров, сообщает RT.По его словам, в случае смерти одного из супругов у другого часто возникают финансовые затруднения. Депутат отметил, что пособие может поспособствовать адаптации пожилых людей к новым условиям жизни."В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50 процентов от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет", — говорится в письме.Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции. Это, по словам политика, побудит их сделать прививку, а также станет для них значительной мерой поддержки.
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общество, госдума рф, иван сухарев, василий власов, антон котяков
09:07 01.09.2021 (обновлено: 13:58 01.09.2021)
 
В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

Депутат Госдумы Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением обеспечить выплатами овдовевших пенсионеров, сообщает RT.
По его словам, в случае смерти одного из супругов у другого часто возникают финансовые затруднения. Депутат отметил, что пособие может поспособствовать адаптации пожилых людей к новым условиям жизни.
"В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50 процентов от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет", — говорится в письме.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции. Это, по словам политика, побудит их сделать прививку, а также станет для них значительной мерой поддержки.
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ОбществоГосдума РФИван СухаревВасилий ВласовАнтон Котяков
 
 
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