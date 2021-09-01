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В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров - РИА Новости, 01.09.2021

В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением обеспечить выплатами овдовевших пенсионеров, сообщает RT. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T09:07

2021-09-01T09:07

2021-09-01T13:58

общество

госдума рф

иван сухарев

василий власов

антон котяков

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением обеспечить выплатами овдовевших пенсионеров, сообщает RT.По его словам, в случае смерти одного из супругов у другого часто возникают финансовые затруднения. Депутат отметил, что пособие может поспособствовать адаптации пожилых людей к новым условиям жизни."В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50 процентов от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет", — говорится в письме.Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции. Это, по словам политика, побудит их сделать прививку, а также станет для них значительной мерой поддержки.

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общество, госдума рф, иван сухарев, василий власов, антон котяков