https://ria.ru/20210901/dalnegorsk-1748190322.html

Кожемяко попросил Путина поддержать газификацию моногорода Дальнегорска

Кожемяко попросил Путина поддержать газификацию моногорода Дальнегорска - РИА Новости, 01.09.2021

Кожемяко попросил Путина поддержать газификацию моногорода Дальнегорска

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать газификацию моногорода Дальнегорска, что, по его... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:21

2021-09-01T16:21

2021-09-01T16:21

общество

приморский край

дальнегорск

владивосток

владимир путин

олег кожемяко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746093371_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a629bea1eec81d259351a01a27d02ce.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать газификацию моногорода Дальнегорска, что, по его мнению, окажет существенное положительное влияние на экономическую ситуацию города и прилегающих территорий в целом.Путин в среду, находясь с рабочей поездкой во Владивостоке, провел встречу с Кожемяко. Губернатор рассказал о городе Дальнегорске на севере региона, где проживают порядка 40 тысяч человек. В городе действуют градообразующие предприятия - "Бор" и "Дальполиметалл", на которых трудятся четыре тысячи рабочих."Их закрытие приведет к закрытию города - этого нельзя допустить", - подчеркнул глава региона."Мы где-то за два года 1,8 миллиарда (рублей - ред.) туда дотаций дали на электричество. Конечно, хорошо было бы туда провести газ через город Арсеньев... Это дало бы развитие всему нашему северному узлу, а вместе с Арсеньевым там порядка 200 тысяч населения проживает", - рассказал Кожемяко.Как отметил глава Приморья, газификация города изменит его экономику, конфигурацию предприятий, а также привлечет туда людей и бизнес."Газифицирование этого узла дало бы существенный экономических прирост, повлияло бы на социальное положение людей, поэтому я подготовил письмо. Я хотел бы обратить ваше внимание и попросить поддержки", - обратился губернатор к президенту."Давайте посмотрим", - ответил Путин.

https://ria.ru/20210831/gazifikatsiya-1748062790.html

https://ria.ru/20210824/gazifikatsiya-1747090984.html

приморский край

дальнегорск

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, приморский край, дальнегорск, владивосток, владимир путин, олег кожемяко