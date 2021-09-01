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Кожемяко попросил Путина поддержать газификацию моногорода Дальнегорска
Кожемяко попросил Путина поддержать газификацию моногорода Дальнегорска - РИА Новости, 01.09.2021
Кожемяко попросил Путина поддержать газификацию моногорода Дальнегорска
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать газификацию моногорода Дальнегорска, что, по его... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:21
2021-09-01T16:21
общество
приморский край
дальнегорск
владивосток
владимир путин
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать газификацию моногорода Дальнегорска, что, по его мнению, окажет существенное положительное влияние на экономическую ситуацию города и прилегающих территорий в целом.Путин в среду, находясь с рабочей поездкой во Владивостоке, провел встречу с Кожемяко. Губернатор рассказал о городе Дальнегорске на севере региона, где проживают порядка 40 тысяч человек. В городе действуют градообразующие предприятия - "Бор" и "Дальполиметалл", на которых трудятся четыре тысячи рабочих."Их закрытие приведет к закрытию города - этого нельзя допустить", - подчеркнул глава региона."Мы где-то за два года 1,8 миллиарда (рублей - ред.) туда дотаций дали на электричество. Конечно, хорошо было бы туда провести газ через город Арсеньев... Это дало бы развитие всему нашему северному узлу, а вместе с Арсеньевым там порядка 200 тысяч населения проживает", - рассказал Кожемяко.Как отметил глава Приморья, газификация города изменит его экономику, конфигурацию предприятий, а также привлечет туда людей и бизнес."Газифицирование этого узла дало бы существенный экономических прирост, повлияло бы на социальное положение людей, поэтому я подготовил письмо. Я хотел бы обратить ваше внимание и попросить поддержки", - обратился губернатор к президенту."Давайте посмотрим", - ответил Путин.
https://ria.ru/20210831/gazifikatsiya-1748062790.html
https://ria.ru/20210824/gazifikatsiya-1747090984.html
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общество, приморский край, дальнегорск, владивосток, владимир путин, олег кожемяко
16:21 01.09.2021
 
Кожемяко попросил Путина поддержать газификацию моногорода Дальнегорска

Глава Приморья Кожемяко попросил президента Путина поддержать газификацию Дальнегорска

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать газификацию моногорода Дальнегорска, что, по его мнению, окажет существенное положительное влияние на экономическую ситуацию города и прилегающих территорий в целом.
Путин в среду, находясь с рабочей поездкой во Владивостоке, провел встречу с Кожемяко. Губернатор рассказал о городе Дальнегорске на севере региона, где проживают порядка 40 тысяч человек. В городе действуют градообразующие предприятия - "Бор" и "Дальполиметалл", на которых трудятся четыре тысячи рабочих.
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"Их закрытие приведет к закрытию города - этого нельзя допустить", - подчеркнул глава региона.
"Мы где-то за два года 1,8 миллиарда (рублей - ред.) туда дотаций дали на электричество. Конечно, хорошо было бы туда провести газ через город Арсеньев... Это дало бы развитие всему нашему северному узлу, а вместе с Арсеньевым там порядка 200 тысяч населения проживает", - рассказал Кожемяко.
Как отметил глава Приморья, газификация города изменит его экономику, конфигурацию предприятий, а также привлечет туда людей и бизнес.
"Газифицирование этого узла дало бы существенный экономических прирост, повлияло бы на социальное положение людей, поэтому я подготовил письмо. Я хотел бы обратить ваше внимание и попросить поддержки", - обратился губернатор к президенту.
"Давайте посмотрим", - ответил Путин.
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ОбществоПриморский крайДальнегорскВладивостокВладимир ПутинОлег Кожемяко
 
 
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