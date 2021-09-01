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Лавров заявил о переходе Чехии на "русофобские рельсы"
Лавров заявил о переходе Чехии на "русофобские рельсы" - РИА Новости, 01.09.2021
Лавров заявил о переходе Чехии на "русофобские рельсы"
Чехия решила встать на русофобские рельсы, оправдывая свое решение никем не доказанными версиями событий последних лет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:22
2021-09-01T12:22
политика
чехия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Чехия решила встать на русофобские рельсы, оправдывая свое решение никем не доказанными версиями событий последних лет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Чехия, с ними тоже было немало задумок, но вот последние месяцы Чешская Республика решила встать на русофобские рельсы, откровенно дискриминационные приняла решения, в том числе об исключении "Росатома" в тендере на строительство нового блока атомной электростанции, ну и все это оправдывала придумками, которые опять никем никогда не было доказаны, что в 2014 году мы взорвали какие-то там военные склады с вооружением. То, что это притянуто за уши, очевидно даже многим внутри Чешской Республики, но тем не менее вот эти обвинения, они сохраняются", - сказал Лавров, выступая в МГИМО.Прага в середине апреля текущего года обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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политика, чехия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей лавров, россия
12:22 01.09.2021
 
Лавров заявил о переходе Чехии на "русофобские рельсы"

Глава МИД Лавров: Чехия решила встать на русофобские рельсы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Чехия решила встать на русофобские рельсы, оправдывая свое решение никем не доказанными версиями событий последних лет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Чехия, с ними тоже было немало задумок, но вот последние месяцы Чешская Республика решила встать на русофобские рельсы, откровенно дискриминационные приняла решения, в том числе об исключении "Росатома" в тендере на строительство нового блока атомной электростанции, ну и все это оправдывала придумками, которые опять никем никогда не было доказаны, что в 2014 году мы взорвали какие-то там военные склады с вооружением. То, что это притянуто за уши, очевидно даже многим внутри Чешской Республики, но тем не менее вот эти обвинения, они сохраняются", - сказал Лавров, выступая в МГИМО.
Прага в середине апреля текущего года обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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ПолитикаЧехияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сергей ЛавровРоссия
 
 
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