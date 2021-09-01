https://ria.ru/20210901/chasy-1748157043.html
СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения
СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения - РИА Новости, 01.09.2021
СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения
На осенней презентации Apple не покажут часы нового поколения, сообщило агентство Nikkei. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:40
2021-09-01T13:40
2021-09-01T14:11
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технологии
apple
nikkei
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На осенней презентации Apple не покажут часы нового поколения, сообщило агентство Nikkei.Подрядчики американской компании, как уточняется в публикации, не успевают закончить производство нового гаджета к традиционному мероприятию осенью. Apple столкнулась с серьезными проблемами в достижении необходимых показателей производства.Задержка выхода часов может быть связана со сложностями при сборке дисплеев, электронных модулей и других компонентов, ведь Apple Watch 7 отличается от гаджетов предыдущих поколений дизайном и функциями: новое поколение устройств сможет измерять артериальное давление. Кроме того, продукт должен соответствовать требованиям по водонепроницаемости — это, по словам экспертов, еще больше усложняет инженерные и производственные задачи.Кроме того, на скорости и качестве производства отразилась пандемия коронавирусной инфекции, добавили эксперты.Сейчас Apple работает над решением проблем, однако новая дата презентации часов пока неизвестна.Ранее в американской компании сообщили, что седьмое поколение смарт-часов получит обновленный дизайн: корпус получит резкие грани, уменьшенную рамку дисплея, а также новые цвета.
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в мире, общество, технологии, apple, nikkei
13:40 01.09.2021 (обновлено: 14:11 01.09.2021)
СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения
Nikkei: выход новой модели Apple Watch задерживается из-за сложностей производства
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
На осенней презентации Apple
не покажут часы нового поколения, сообщило агентство Nikkei
.
Подрядчики американской компании, как уточняется в публикации, не успевают закончить производство нового гаджета к традиционному мероприятию осенью. Apple столкнулась с серьезными проблемами в достижении необходимых показателей производства.
Задержка выхода часов может быть связана со сложностями при сборке дисплеев, электронных модулей и других компонентов, ведь Apple Watch 7 отличается от гаджетов предыдущих поколений дизайном и функциями: новое поколение устройств сможет измерять артериальное давление. Кроме того, продукт должен соответствовать требованиям по водонепроницаемости — это, по словам экспертов, еще больше усложняет инженерные и производственные задачи.
Кроме того, на скорости и качестве производства отразилась пандемия коронавирусной инфекции, добавили эксперты.
Сейчас Apple работает над решением проблем, однако новая дата презентации часов пока неизвестна.
Ранее в американской компании сообщили, что седьмое поколение смарт-часов получит обновленный дизайн: корпус получит резкие грани, уменьшенную рамку дисплея, а также новые цвета.