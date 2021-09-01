https://ria.ru/20210901/chasy-1748157043.html

СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения

СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения - РИА Новости, 01.09.2021

СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения

На осенней презентации Apple не покажут часы нового поколения, сообщило агентство Nikkei. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:40

2021-09-01T13:40

2021-09-01T14:11

в мире

общество

технологии

apple

nikkei

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На осенней презентации Apple не покажут часы нового поколения, сообщило агентство Nikkei.Подрядчики американской компании, как уточняется в публикации, не успевают закончить производство нового гаджета к традиционному мероприятию осенью. Apple столкнулась с серьезными проблемами в достижении необходимых показателей производства.Задержка выхода часов может быть связана со сложностями при сборке дисплеев, электронных модулей и других компонентов, ведь Apple Watch 7 отличается от гаджетов предыдущих поколений дизайном и функциями: новое поколение устройств сможет измерять артериальное давление. Кроме того, продукт должен соответствовать требованиям по водонепроницаемости — это, по словам экспертов, еще больше усложняет инженерные и производственные задачи.Кроме того, на скорости и качестве производства отразилась пандемия коронавирусной инфекции, добавили эксперты.Сейчас Apple работает над решением проблем, однако новая дата презентации часов пока неизвестна.Ранее в американской компании сообщили, что седьмое поколение смарт-часов получит обновленный дизайн: корпус получит резкие грани, уменьшенную рамку дисплея, а также новые цвета.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/ayfon-1747952164.html

https://ria.ru/20210820/gadzhety-1746557805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, технологии, apple, nikkei