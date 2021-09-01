https://ria.ru/20210901/borrel-1748140419.html

ЕС должен стать более независимым от США, заявил Боррель

ЕС должен стать более независимым от США, заявил Боррель - РИА Новости, 01.09.2021

ЕС должен стать более независимым от США, заявил Боррель

События в Афганистане показали, что Европа должна стремиться к большей стратегической автономии, повышать свою военною мощь, чтобы быть более независимой от... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:15

2021-09-01T12:15

2021-09-01T12:15

в мире

сша

талибан

европа

афганистан

евросоюз

нато

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. События в Афганистане показали, что Европа должна стремиться к большей стратегической автономии, повышать свою военною мощь, чтобы быть более независимой от США, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Сроки и характер выхода (из Афганистана) определялись в Вашингтоне. Мы, европейцы, оказались в зависимости от решений США не только в вопросе эвакуации из Кабула, но и в более широком смысле", - написал Боррель в статье, опубликованной в среду в New York Times.По его словам, Европа должна больше инвестировать в свои возможности в сфере безопасности, мыслить и действовать стратегически. "Для этого нам, прежде всего, необходимо общее понимание угроз, с которыми мы сталкиваемся, и видение того, как с ними справиться - общая стратегическая культура. В связи с этим ЕС работает над "Стратегическим компасом" – документом, который определит наши амбиции в вопросах безопасности и обороны на ближайшие 5-10 лет", - написал Боррель.Он добавил, что европейские страны, в частности, обсуждают формирование сил быстрого реагирования в ЕС из пяти тысяч военных. ЕС также намерен инвестировать восемь миллиардов евро в ближайшие шесть лет для финансирования разработок, которые должны усилить обороноспособность союза."Более автономный стратегически, более мощный в военном плане Европейский союз сможет лучше реагировать на вызовы в соседних и других регионах", - уверен Боррель. По его мнению, такое усиление ЕС станет благом и для США, и будет отвечать интересам НАТО.Европейские страны НАТО были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать своих граждан и работавших на них афганцев в связи с решением США закончить миссию в Афганистане до 31 августа. Ситуация в этой стране усугубилась после того, как движение "Талибан"* взяло под контроль практически всю территорию страны, а союзники удерживали лишь кабульский аэропорт, через который проводилась экстренная эвакуация.На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования. Решение по формированию таких сил может быть одобрено уже в марте 2022 года, когда планируется утвердить документ о стратегической концепции "Стратегический компас ЕС".Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сообщил, что министры обороны Евросоюза рассмотрят предложения по созданию европейских сил быстрого реагирования на двухдневном неформальном совещании, которое начнется в Словении в среду.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210831/bayden-1748082662.html

https://ria.ru/20210831/bayden-1748084119.html

сша

европа

афганистан

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в мире, сша, талибан, европа, афганистан, евросоюз, нато, жозеп боррель