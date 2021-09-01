ЕС должен стать более независимым от США, заявил Боррель
Глава евродипломатии Боррель: ЕС должен стать более независимым от США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. События в Афганистане показали, что Европа должна стремиться к большей стратегической автономии, повышать свою военною мощь, чтобы быть более независимой от США, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Сроки и характер выхода (из Афганистана) определялись в Вашингтоне. Мы, европейцы, оказались в зависимости от решений США не только в вопросе эвакуации из Кабула, но и в более широком смысле", - написал Боррель в статье, опубликованной в среду в New York Times.
По его словам, Европа должна больше инвестировать в свои возможности в сфере безопасности, мыслить и действовать стратегически. "Для этого нам, прежде всего, необходимо общее понимание угроз, с которыми мы сталкиваемся, и видение того, как с ними справиться - общая стратегическая культура. В связи с этим ЕС работает над "Стратегическим компасом" – документом, который определит наши амбиции в вопросах безопасности и обороны на ближайшие 5-10 лет", - написал Боррель.
Он добавил, что европейские страны, в частности, обсуждают формирование сил быстрого реагирования в ЕС из пяти тысяч военных. ЕС также намерен инвестировать восемь миллиардов евро в ближайшие шесть лет для финансирования разработок, которые должны усилить обороноспособность союза.
"Более автономный стратегически, более мощный в военном плане Европейский союз сможет лучше реагировать на вызовы в соседних и других регионах", - уверен Боррель. По его мнению, такое усиление ЕС станет благом и для США, и будет отвечать интересам НАТО.
Европейские страны НАТО были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать своих граждан и работавших на них афганцев в связи с решением США закончить миссию в Афганистане до 31 августа. Ситуация в этой стране усугубилась после того, как движение "Талибан"* взяло под контроль практически всю территорию страны, а союзники удерживали лишь кабульский аэропорт, через который проводилась экстренная эвакуация.
На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования. Решение по формированию таких сил может быть одобрено уже в марте 2022 года, когда планируется утвердить документ о стратегической концепции "Стратегический компас ЕС".
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.