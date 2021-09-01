https://ria.ru/20210901/bolnitsa-1748029191.html

"Загубили нашего ребенка!" Что произошло в подмосковной больнице

"Загубили нашего ребенка!" Что произошло в подмосковной больнице - РИА Новости, 01.09.2021

"Загубили нашего ребенка!" Что произошло в подмосковной больнице

Шестилетняя Ксения Литвина не может ходить, самостоятельно принимать пищу и не узнает родных. В прошлом году ее госпитализировали с кашлем, а выписали в тяжелом РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:00

2021-09-01T08:00

2021-09-01T10:47

общество

семья

испания

валенсия (город)

московская область (подмосковье)

ребенок

дом с маяком

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Шестилетняя Ксения Литвина не может ходить, самостоятельно принимать пищу и не узнает родных. В прошлом году ее госпитализировали с кашлем, а выписали в тяжелом состоянии и отправили в паллиативное отделение. Родители считают, что причина таких тяжелых последствий — халатность врачей. РИА Новости разбиралось в ситуации."Что-то пошло не так"В ночь с 29 на 30 декабря 2020-го Ксюшу на скорой доставили в реанимацию красногорской ГКБ № 1 с жалобами на затрудненное дыхание. Врачи выявили у нее стеноз гортани и подключили к аппарату ИВЛ, заверив родителей, что все обойдется. На следующий день ребенка перевели в детскую реанимацию Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ)."Что происходило в Красногорске, мы точно не знаем. Есть подозрения — что-то пошло не так. В МОНИКИ обещали обследовать Ксюшу с нуля", — рассказывает отец девочки Павел Литвин.Первого января родителям сообщили, что Ксения дышит самостоятельно. Они приехали в больницу, но в палату их не пустили. А через три дня супруги узнали: дочь перенесла клиническую смерть и находится в тяжелом состоянии."Почему от нас скрывали? — возмущается Павел. — Оказалось, у Ксюши была пневмония, она еле дышала. Из-за чего ее вдруг отключили от ИВЛ? Еще и не пускали к ней. Увидели ребенка лишь 10 января — и то потому, что я забил тревогу в соцсетях".В конце месяца в МОНИКИ Литвиным посоветовали подыскивать реабилитационный центр. Тромбоз вен, пневмония, ишемическое поражение мозга, атрофия зрительного нерва — по словам Павла, специалисты государственных клиник, изучив анамнез, отказывались лечить Ксюшу. Некоторые говорили прямо: ребенка с таким набором болезней можно устроить только в паллиативное отделение.Дорогостоящее лечениеСупруги обращались в десятки учреждений — в итоге девочку приняли в частный центр "Три сестры". Первый двадцатидневный курс реабилитации обошелся почти в миллион. Ксюша провела в клинике два месяца. С расходами помогли друзья семьи, а также благотворительный фонд "Правмир".В "Трех сестрах" не делают ряд исследований — Литвины вызывали специалистов за дополнительную плату. "МРТ с доставкой — шестьдесят тысяч, суточный мониторинг ЭЭГ (электроэнцефалография) — семьдесят, — уточняет Павел. — Еле-еле свели концы с концами".Весной Ксюше оформили инвалидность. Пока она была на реабилитации, родители искали место в госучреждениях. В апреле по квоте удалось получить один бесплатный курс в митинской поликлинике.Девочку пробовали пристроить и в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Но консилиум постановил, что у нее "нет реабилитационного потенциала". Посоветовали обратиться в фонд "Дом с маяком" — там занимаются теми, кого уже не вылечить."То есть просто отправили домой умирать, — говорит Литвин. — Спасибо "Дому с маяком", помогли с лекарством. Все остальные траты — массаж, лечебная физкультура, логопед, остеопат, курсы по нейрореабилитации — обходились нам в полмиллиона в месяц. За свой счет провели дорогостоящую процедуру от паралича. Нельзя затягивать, а то образуется контрактура (ограничения подвижности в суставе). Если запустить, придется обращаться к хирургу".Несмотря на все старания Литвиных, видимых сдвигов к лучшему у ребенка не было. Тогда супруги решили искать помощи за границей. Ксюшу согласилась принять одна из клиник в Валенсии. Счет за три месяца реабилитации — почти полтора миллиона рублей. Деньги собрали через соцсети, и в июле Ксюша отправилась с матерью и тетей в Испанию.У ребенка к тому времени развилась энцефалопатия — это когда погибают нервные клетки мозга. Девочка была в состоянии так называемого малого сознания и со спастическим тетрапарезом (деформация мышц из-за постоянного напряжения)."И это еще не все. Вызывать на дом специалистов по отдельности, как мы делали раньше, оказалось неэффективно. В Испании же врачи работают сообща, — объясняет Павел. — Но нет стационара, и дочку нужно самостоятельно сопровождать на занятия три раза в день. Лекарства, проживание, питание оплачиваем отдельно. Дополнительных расходов очень много. К примеру, одни ортезы на ноги обошлись в тысячу евро"."В подвешенном состоянии"На днях Павел взял отпуск на пару недель и тоже поехал в Валенсию. Он — специалист в области геоинформационных систем. Жена — бухгалтер — иногда зарабатывала даже больше него. Теперь она сутками напролет ухаживает за ребенком.Супруги до сих пор гадают, что врачи сделали с ребенком. Ксюша жила полноценной жизнью и не жаловалась на здоровье. А теперь не говорит и не ходит. Питается через гастростому — трубку в животе. Родители даже не уверены, узнает ли их дочь. Причина всему, считают Литвины, — халатность врачей.Павел направил множество обращений в профильные ведомства. В конце августа в Минздраве Московской области ответили, что внутренняя проверка установила нарушения при оказании Ксюше медпомощи. Какие именно, в документе не уточняется.В апреле Павел обратился в Следственный комитет с требованием возбудить дело о халатности, неоказании помощи больному и причинении тяжкого вреда здоровью.Он консультировался у врачей ведущих российских медучреждений. По его словам, все говорят: ребенка попросту загубили. Никто не знает, поправится ли девочка. Литвины верят, что их старания и поддержка неравнодушных людей поставят Ксюшу на ноги.

https://ria.ru/20200711/1574172204.html

https://ria.ru/20200318/1568745978.html

испания

валенсия (город)

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, семья, испания, валенсия (город), московская область (подмосковье), ребенок, дом с маяком