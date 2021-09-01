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Росстат сообщил о снижении безработицы
Росстат сообщил о снижении безработицы - РИА Новости, 01.09.2021
Росстат сообщил о снижении безработицы
Безработица в России в июле снизилась до 4,5% и оказалась ниже уровня допандемийного марта 2020 года в 4,7%, свидетельствует данные Росстата. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:38
2021-09-01T19:38
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
международная организация труда
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Безработица в России в июле снизилась до 4,5% и оказалась ниже уровня допандемийного марта 2020 года в 4,7%, свидетельствует данные Росстата."В июле 2021 года 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2021 года составил 4,5% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.Таким образом, общий уровень безработицы в России в июле опустился ниже допандемийного уровня - в марте 2020 года 3,485 миллиона человек классифицировались как безработные (в июле текущего года - 3,430 миллиона человек).Последний уровень безработицы в 4,5% фиксировался в сентябре 2019 года, при этом минимальный уровень безработицы по стандартам МОТ был отмечен в августе 2019 года и составил 4,3%.Резкий рост безработицы в РФ произошел в апреле 2020 года - показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью началось снижение - в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре - 6,1%, в декабре 2020 года общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, в 2021 году эта тенденция продолжилась. В июне 2021 года уровень безработицы в России составил 4,8%.Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля 2021 года в органах службы занятости населения, состояли на учете 1,3 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,1 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
https://ria.ru/20210824/bezrabotitsa-1747073372.html
https://ria.ru/20210827/rosstat-1747602100.html
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по труду и занятости (роструд), международная организация труда, россия
19:38 01.09.2021
 
Росстат сообщил о снижении безработицы

Росстат сообщил о снижении в стране безработицы до 4,5 процента

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСайт общероссийского центра занятости
Сайт общероссийского центра занятости - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Безработица в России в июле снизилась до 4,5% и оказалась ниже уровня допандемийного марта 2020 года в 4,7%, свидетельствует данные Росстата.
"В июле 2021 года 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2021 года составил 4,5% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.
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Таким образом, общий уровень безработицы в России в июле опустился ниже допандемийного уровня - в марте 2020 года 3,485 миллиона человек классифицировались как безработные (в июле текущего года - 3,430 миллиона человек).
Последний уровень безработицы в 4,5% фиксировался в сентябре 2019 года, при этом минимальный уровень безработицы по стандартам МОТ был отмечен в августе 2019 года и составил 4,3%.
Резкий рост безработицы в РФ произошел в апреле 2020 года - показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью началось снижение - в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре - 6,1%, в декабре 2020 года общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, в 2021 году эта тенденция продолжилась. В июне 2021 года уровень безработицы в России составил 4,8%.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля 2021 года в органах службы занятости населения, состояли на учете 1,3 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,1 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
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ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)Международная организация трудаРоссия
 
 
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