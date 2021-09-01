https://ria.ru/20210901/beslan-1748170021.html

В Сан-Марино почтили память жертв теракта в Беслане

В Сан-Марино почтили память жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 01.09.2021

В Сан-Марино почтили память жертв теракта в Беслане

Жители Сан-Марино почтили память жертв теракта в российском Беслане, собравшись у монумента детям североосетинского города, рассказал РИА Новости организатор... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:38

2021-09-01T14:38

2021-09-01T14:38

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теракт в беслане (2004)

россия

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РИМ, 1 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Жители Сан-Марино почтили память жертв теракта в российском Беслане, собравшись у монумента детям североосетинского города, рассказал РИА Новости организатор акции Франческо Кьярелли."К нам присоединилась музыкант Моника Морони, которая на флейте исполнила гимны России и Сан-Марино. Затем я сказал пару слов у памятника, и мы возложили к нему цветы", - сказал Кьярелли, который также является представителем МИД Южной Осетии в Сан-Марино.По его словам, к бронзовой статуе, изображающей мальчика с одной из самых известных фотографий из Беслана, пришли порядка 30 человек. Кьярелли подчеркнул, что санмаринцы воздают почести жертвам нападения каждый год, напомнив, что монумент изготовлен местным жителем. "Это единственный осетинский памятник в Сан-Марино и, наверное, в округе", - сказал собеседник агентства.В свою очередь глава представительства МИД РЮО в Италии Мауро Мурджа заявил, что памятные акции в связи с бесланской трагедией в среду вечером пройдут в Пезаро, Флоренции, Кальяри и в северном городке Роверето, где находится парк "Дети Беслана"."Мы проводим их уже как минимум семь лет", - подчеркнул Мурджа.Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.

https://ria.ru/20210901/beslan-1748111542.html

https://ria.ru/20210826/beslan-1747341113.html

италия

сан-марино

беслан

россия

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в мире, италия, сан-марино, беслан, теракт в беслане (2004), россия