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В Сан-Марино почтили память жертв теракта в Беслане
В Сан-Марино почтили память жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 01.09.2021
В Сан-Марино почтили память жертв теракта в Беслане
Жители Сан-Марино почтили память жертв теракта в российском Беслане, собравшись у монумента детям североосетинского города, рассказал РИА Новости организатор... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:38
2021-09-01T14:38
в мире
италия
сан-марино
беслан
теракт в беслане (2004)
россия
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РИМ, 1 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Жители Сан-Марино почтили память жертв теракта в российском Беслане, собравшись у монумента детям североосетинского города, рассказал РИА Новости организатор акции Франческо Кьярелли."К нам присоединилась музыкант Моника Морони, которая на флейте исполнила гимны России и Сан-Марино. Затем я сказал пару слов у памятника, и мы возложили к нему цветы", - сказал Кьярелли, который также является представителем МИД Южной Осетии в Сан-Марино.По его словам, к бронзовой статуе, изображающей мальчика с одной из самых известных фотографий из Беслана, пришли порядка 30 человек. Кьярелли подчеркнул, что санмаринцы воздают почести жертвам нападения каждый год, напомнив, что монумент изготовлен местным жителем. "Это единственный осетинский памятник в Сан-Марино и, наверное, в округе", - сказал собеседник агентства.В свою очередь глава представительства МИД РЮО в Италии Мауро Мурджа заявил, что памятные акции в связи с бесланской трагедией в среду вечером пройдут в Пезаро, Флоренции, Кальяри и в северном городке Роверето, где находится парк "Дети Беслана"."Мы проводим их уже как минимум семь лет", - подчеркнул Мурджа.Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.
https://ria.ru/20210901/beslan-1748111542.html
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в мире, италия, сан-марино, беслан, теракт в беслане (2004), россия
14:38 01.09.2021
 
В Сан-Марино почтили память жертв теракта в Беслане

Жители Сан-Марино возложили цветы к памятнику жертв теракта в Беслане

© РИА Новости / Александр Логунов"Крик Беслана" - скульптура в итальянском городе Сан-Марино, посвященная детям-жертвам теракта в Северной Осетии
Крик Беслана - скульптура в итальянском городе Сан-Марино, посвященная детям-жертвам теракта в Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Александр Логунов
Читать ria.ru в
РИМ, 1 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Жители Сан-Марино почтили память жертв теракта в российском Беслане, собравшись у монумента детям североосетинского города, рассказал РИА Новости организатор акции Франческо Кьярелли.
"К нам присоединилась музыкант Моника Морони, которая на флейте исполнила гимны России и Сан-Марино. Затем я сказал пару слов у памятника, и мы возложили к нему цветы", - сказал Кьярелли, который также является представителем МИД Южной Осетии в Сан-Марино.
Мемориал на месте спортзала школы № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 10:00
В Беслане начались памятные мероприятия по жертвам теракта в школе
По его словам, к бронзовой статуе, изображающей мальчика с одной из самых известных фотографий из Беслана, пришли порядка 30 человек. Кьярелли подчеркнул, что санмаринцы воздают почести жертвам нападения каждый год, напомнив, что монумент изготовлен местным жителем. "Это единственный осетинский памятник в Сан-Марино и, наверное, в округе", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь глава представительства МИД РЮО в Италии Мауро Мурджа заявил, что памятные акции в связи с бесланской трагедией в среду вечером пройдут в Пезаро, Флоренции, Кальяри и в северном городке Роверето, где находится парк "Дети Беслана".
"Мы проводим их уже как минимум семь лет", - подчеркнул Мурджа.
Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии -Алании Сергей Меняйло во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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