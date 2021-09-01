https://ria.ru/20210901/berluskoni-1748173603.html

Экс-премьер Италии Берлускони поступил в больницу, сообщают СМИ

Экс-премьер Италии Берлускони поступил в больницу, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.09.2021

Экс-премьер Италии Берлускони поступил в больницу, сообщают СМИ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в среду снова поступил в миланскую больницу San Raffaele для нового обследования, сообщает газета il Messaggero РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:01

2021-09-01T15:01

2021-09-01T15:01

в мире

италия

сильвио берлускони

вперед, италия

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РИМ, 1 сен – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в среду снова поступил в миланскую больницу San Raffaele для нового обследования, сообщает газета il Messaggero со ссылкой на источники в итальянском парламенте.На прошлой неделе лидер партии "Вперед, Италия" прошел в госпитале проверку после "легкой проблемы" кардиологического характера. Тогда его выписали спустя менее чем через сутки.В начале апреля Берлускони провел в San Raffaele почти месяц. В середине мая он также находился в медучреждении на протяжении нескольких дней. Тогда сообщалось, что 84-летний политик проходит восстановление и проверки после перенесенного прошлой осенью коронавируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/berluskoni-1730830368.html

италия

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в мире, италия, сильвио берлускони, вперед, италия