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Экс-премьер Италии Берлускони поступил в больницу, сообщают СМИ
Экс-премьер Италии Берлускони поступил в больницу, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.09.2021
Экс-премьер Италии Берлускони поступил в больницу, сообщают СМИ
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в среду снова поступил в миланскую больницу San Raffaele для нового обследования, сообщает газета il Messaggero РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:01
2021-09-01T15:01
в мире
италия
сильвио берлускони
вперед, италия
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РИМ, 1 сен – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в среду снова поступил в миланскую больницу San Raffaele для нового обследования, сообщает газета il Messaggero со ссылкой на источники в итальянском парламенте.На прошлой неделе лидер партии "Вперед, Италия" прошел в госпитале проверку после "легкой проблемы" кардиологического характера. Тогда его выписали спустя менее чем через сутки.В начале апреля Берлускони провел в San Raffaele почти месяц. В середине мая он также находился в медучреждении на протяжении нескольких дней. Тогда сообщалось, что 84-летний политик проходит восстановление и проверки после перенесенного прошлой осенью коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210501/berluskoni-1730830368.html
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в мире, италия, сильвио берлускони, вперед, италия
15:01 01.09.2021
 
Экс-премьер Италии Берлускони поступил в больницу, сообщают СМИ

Il Messaggero: экс-премьер Италии Берлускони поступил в миланскую больницу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 1 сен – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в среду снова поступил в миланскую больницу San Raffaele для нового обследования, сообщает газета il Messaggero со ссылкой на источники в итальянском парламенте.
На прошлой неделе лидер партии "Вперед, Италия" прошел в госпитале проверку после "легкой проблемы" кардиологического характера. Тогда его выписали спустя менее чем через сутки.
В начале апреля Берлускони провел в San Raffaele почти месяц. В середине мая он также находился в медучреждении на протяжении нескольких дней. Тогда сообщалось, что 84-летний политик проходит восстановление и проверки после перенесенного прошлой осенью коронавируса.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 14:00В мире
Теперь в суд? Берлускони выписали из больницы
 
В миреИталияСильвио БерлускониВперед, Италия
 
 
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