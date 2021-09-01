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Новак оценил риски повышения цен на топливо
Новак оценил риски повышения цен на топливо - РИА Новости, 01.09.2021
Новак оценил риски повышения цен на топливо
Предпринятые правительством дополнительные меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива убрали ажиотаж с биржевых торгов, и риска повышения цен... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:08
2021-09-01T16:26
экономика
правительство рф
александр новак
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Предпринятые правительством дополнительные меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива убрали ажиотаж с биржевых торгов, и риска повышения цен сейчас нет, при этом с наступлением осени ситуация должна еще больше улучшится, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Он, в частности, отметил, что благоприятно на ситуации отразилось снижение экспорта нефти из РФ почти до нуля без фактического ввода запрета."Эти дополнительные меры дали то, чтобы на бирже ушел ажиотаж и цена частично скорректировалась. Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет ещё более нормальной", - сказал Новак."Поэтому не видим никаких рисков повышения цен и наоборот видим тенденцию к восстановлению рынка", - добавил он.
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экономика, правительство рф, александр новак, цены на нефть, россия
16:08 01.09.2021 (обновлено: 16:26 01.09.2021)
 
Новак оценил риски повышения цен на топливо

Вице-премьер Новак оценил риски повышения цен на топливо на внутреннем рынке

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Предпринятые правительством дополнительные меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива убрали ажиотаж с биржевых торгов, и риска повышения цен сейчас нет, при этом с наступлением осени ситуация должна еще больше улучшится, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Он, в частности, отметил, что благоприятно на ситуации отразилось снижение экспорта нефти из РФ почти до нуля без фактического ввода запрета.
"Эти дополнительные меры дали то, чтобы на бирже ушел ажиотаж и цена частично скорректировалась. Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет ещё более нормальной", - сказал Новак.
"Поэтому не видим никаких рисков повышения цен и наоборот видим тенденцию к восстановлению рынка", - добавил он.
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