https://ria.ru/20210901/begstvo-1748092813.html

Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны

Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны - РИА Новости, 01.09.2021

Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны

Президент Афганистана Ашраф Гани в день побега из страны назначил совещание с правительством, пока чиновники его ждали, он вылетел из кабульского аэропорта,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T03:18

2021-09-01T03:18

2021-09-01T06:58

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

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ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани в день побега из страны назначил совещание с правительством, пока чиновники его ждали, он вылетел из кабульского аэропорта, рассказал в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.По его словам, движение "Талибан"* легко захватило власть в Афганистане из-за предательства Гани, так как он убирал из правительства честных чиновников, ставив на их место неопытныхОн напомнил, что в течение 10 дней талибы захватали страну, 32 провинции и 360 районов, хотя армия страны была обучена НАТО и имела их современное оружие.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание 20-летней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрулла Салех, тоже покинувший территорию Афганистана, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуацию иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводят через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748092423.html

https://ria.ru/20210901/sovet-1748092575.html

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан