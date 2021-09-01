03:18 01.09.2021 (обновлено: 06:58 01.09.2021)
Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
Афганский посол: Гани сбежал из страны, пока его ждали на совещании с правительством
ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани в день побега из страны назначил совещание с правительством, пока чиновники его ждали, он вылетел из кабульского аэропорта, рассказал в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.
"Гани не просто сбежал, бросив на произвол судьбы своих соратников, но и прихватил бюджетные деньги, ограбив народ. Никто из его заместителей не знал, что он задумал бежать. По словам министра обороны правительства Гани (я говорил с ним вчера лично), советник Ашрафа Гани позвонил в Минобороны и сказал, что он будет там в 16.00 на совещании, они подготовились, ждали его, но именно в это время три самолета, где находился Гани и его близкие, вылетели из кабульского аэропорта", - сообщил дипломат.
По его словам, движение "Талибан"* легко захватило власть в Афганистане из-за предательства Гани, так как он убирал из правительства честных чиновников, ставив на их место неопытных
Он напомнил, что в течение 10 дней талибы захватали страну, 32 провинции и 360 районов, хотя армия страны была обучена НАТО и имела их современное оружие.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание 20-летней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.
Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрулла Салех, тоже покинувший территорию Афганистана, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.
*Запрещенная в России террористическая организация