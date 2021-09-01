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Туризм
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Корабль "Союз" отправили на Байконур для доставки двух туристов на МКС
Корабль "Союз" отправили на Байконур для доставки двух туристов на МКС - РИА Новости, 01.09.2021
Корабль "Союз" отправили на Байконур для доставки двух туристов на МКС
Корабль "Союз МС-20", которому в декабре предстоит доставить на Международную космическую станцию (МКС) российского космонавта и двух японских космических... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:54
2021-09-01T15:54
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роскосмос
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-20", которому в декабре предстоит доставить на Международную космическую станцию (МКС) российского космонавта и двух японских космических туристов, отправлен на космодром Байконур, сообщил "Роскосмос".Ранее о планирующейся в начале сентября доставке корабля на космодром сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Первого сентября корабль отправился на космодром Байконур для продолжения штатной подготовки на техническом комплексе", – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста – японцы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды — американец Чарльз Симони.
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байконур (город), роскосмос, международная космическая станция (мкс), новости - туризм, туристы, космос
15:54 01.09.2021
 
Корабль "Союз" отправили на Байконур для доставки двух туристов на МКС

"Роскосмос": Корабль "Союз" для полета двух туристов на МКС отправлен на Байконур

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкТранспортный пилотируемый корабль "Союз МС-18" доставлен на космодром Байконур
Транспортный пилотируемый корабль Союз МС-18 доставлен на космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-20", которому в декабре предстоит доставить на Международную космическую станцию (МКС) российского космонавта и двух японских космических туристов, отправлен на космодром Байконур, сообщил "Роскосмос".
Ранее о планирующейся в начале сентября доставке корабля на космодром сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Первого сентября корабль отправился на космодром Байконур для продолжения штатной подготовки на техническом комплексе", – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста – японцы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю.
В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды — американец Чарльз Симони.
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