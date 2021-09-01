https://ria.ru/20210901/bayden-1748242299.html
Байден заявил, что рассчитывает посетить Украину
Байден заявил, что рассчитывает посетить Украину - РИА Новости, 01.09.2021
Байден заявил, что рассчитывает посетить Украину
Президент США Джо Байден заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину, где он был в 2017 году. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T21:41
2021-09-01T21:41
2021-09-01T21:53
в мире
украина
джо байден
владимир зеленский
сша
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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину, где он был в 2017 году."Я до сих пор помню ту возможность выступить в Раде... Я надеюсь, что однажды смогу вернуться и повидать вас", - сказал Байден на встрече в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским.На Украине он последний раз был в качестве вице-президента в завершающие дни правления Барака Обамы.
https://ria.ru/20210901/peregovory-1748138439.html
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в мире, украина, джо байден, владимир зеленский, сша
21:41 01.09.2021 (обновлено: 21:53 01.09.2021)
Байден заявил, что рассчитывает посетить Украину
Президент США Байден надеется однажды вновь посетить Украину, где он был в 2017 году