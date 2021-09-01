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Религия
https://ria.ru/20210901/bayden-1748141888.html
В РПЦ не увидели раскаяния в речи Байдена об Афганистане
В РПЦ не увидели раскаяния в речи Байдена об Афганистане - РИА Новости, 01.09.2021
В РПЦ не увидели раскаяния в речи Байдена об Афганистане
Обращение президента США Джо Байдена к нации о невмешательстве в дела других стран не говорит об искреннем стремлении исправить вред, причиненный интервенциями, РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:23
2021-09-01T12:23
религия
украина
сша
афганистан
джо байден
московская патриархия
русская православная церковь
петр порошенко
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обращение президента США Джо Байдена к нации о невмешательстве в дела других стран не говорит об искреннем стремлении исправить вред, причиненный интервенциями, в том числе поддержкой создания неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил в среду замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).30 августа США завершили вывод войск и 20-летнюю миссию в Афганистане. 31 августа в своем обращении к нации Джо Байден заявил, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем."Мы здесь не видим добра, покаяния, исправления зла, созданного упомянутыми интервенциями. &lt;...&gt; Американские проекты "ПЦУ" и раскола, внесенного в православную церковь, теперь, увы, будут, даже в случае отказа от них заморских покровителей (сомнительно, впрочем), все равно существовать, хотя бы даже и тлеть. Преодоление этого зла, если на то будет воля Божия, потребует времени. А последствия для множества конкретных людей уже никуда не денутся", - написал архиерей в своем канале в Telegram.Епископ Савва отметил, что публичного дезавуирования "разрушительных проектов" США вряд ли можно ожидать. "В исполнении мирового гегемона как бы исправление не вышло хуже самого зла… Господин Байден, конечно же, действия США злом не считает. Разве что неудачным бизнесом", - заключил он.ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ, находящейся в расколе с Русской и Украинской церквами, давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на УПЦ уменьшились.
https://ria.ru/20210521/bayden-1733180416.html
https://ria.ru/20200825/raskolniki-1576243538.html
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украина, сша, афганистан, джо байден, московская патриархия, русская православная церковь, петр порошенко, константинопольский патриархат, епископ зеленоградский савва (тутунов)
12:23 01.09.2021
 

В РПЦ не увидели раскаяния в речи Байдена об Афганистане

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обращение президента США Джо Байдена к нации о невмешательстве в дела других стран не говорит об искреннем стремлении исправить вред, причиненный интервенциями, в том числе поддержкой создания неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил в среду замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
30 августа США завершили вывод войск и 20-летнюю миссию в Афганистане. 31 августа в своем обращении к нации Джо Байден заявил, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
"Мы здесь не видим добра, покаяния, исправления зла, созданного упомянутыми интервенциями. <...> Американские проекты "ПЦУ" и раскола, внесенного в православную церковь, теперь, увы, будут, даже в случае отказа от них заморских покровителей (сомнительно, впрочем), все равно существовать, хотя бы даже и тлеть. Преодоление этого зла, если на то будет воля Божия, потребует времени. А последствия для множества конкретных людей уже никуда не денутся", - написал архиерей в своем канале в Telegram.
Епископ Савва отметил, что публичного дезавуирования "разрушительных проектов" США вряд ли можно ожидать. "В исполнении мирового гегемона как бы исправление не вышло хуже самого зла… Господин Байден, конечно же, действия США злом не считает. Разве что неудачным бизнесом", - заключил он.
Президент Джо Байден и его жена Джилл на мессе в соборе Святого Апостола Матфея во время церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ, находящейся в расколе с Русской и Украинской церквами, давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на УПЦ уменьшились.
Заседание синода Православной церкви Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
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"Хелп ми, Трамп". Украинские раскольники прибегли к крайней мере
 
РелигияУкраинаСШААфганистанДжо БайденМосковская ПатриархияРусская православная церковьПетр ПорошенкоКонстантинопольский патриархатЕпископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
 
 
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