https://ria.ru/20210901/bank-1748193913.html
ПСБ финансирует производство беспилотников компании "Кронштадт"
ПСБ финансирует производство беспилотников компании "Кронштадт" - РИА Новости, 01.09.2021
ПСБ финансирует производство беспилотников компании "Кронштадт"
ПСБ и компания "Кронштадт" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" подписали соглашение о финансировании контрактов на поставку беспилотных... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:35
2021-09-01T16:35
2021-09-01T16:35
новости компаний - экономика
кронштадт
псб (банк псб)
сергей богатиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. ПСБ и компания "Кронштадт" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" подписали соглашение о финансировании контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) иностранным заказчикам, говорится в сообщении кредитной организации.Подписи под документом поставили старший вице-президент - руководитель блока клиентского сопровождения предприятий оборонно-промышленного комплекса ПСБ Наталия Юдина и генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.Согласно условиям соглашения, ПСБ предоставит компании "Кронштадт" кредитную линию в размере 3 миллиардов рублей сроком на 2 года для запуска в производство нескольких комплексов с беспилотными летательными аппаратами для стартовых заказчиков из ближнего и дальнего зарубежья. БЛА будут произведены на новом серийном заводе компании "Кронштадт" в Дубне (Московская область).Компания "Кронштадт" имеет более чем 10-летний опыт разработки, изготовления и эксплуатации беспилотных систем.
https://ria.ru/20210901/bank-1748166708.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, кронштадт, псб (банк псб), сергей богатиков