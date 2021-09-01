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ПСБ финансирует производство беспилотников компании "Кронштадт"

ПСБ финансирует производство беспилотников компании "Кронштадт" - РИА Новости, 01.09.2021

ПСБ финансирует производство беспилотников компании "Кронштадт"

ПСБ и компания "Кронштадт" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" подписали соглашение о финансировании контрактов на поставку беспилотных... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:35

2021-09-01T16:35

2021-09-01T16:35

новости компаний - экономика

кронштадт

псб (банк псб)

сергей богатиков

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. ПСБ и компания "Кронштадт" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" подписали соглашение о финансировании контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) иностранным заказчикам, говорится в сообщении кредитной организации.Подписи под документом поставили старший вице-президент - руководитель блока клиентского сопровождения предприятий оборонно-промышленного комплекса ПСБ Наталия Юдина и генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.Согласно условиям соглашения, ПСБ предоставит компании "Кронштадт" кредитную линию в размере 3 миллиардов рублей сроком на 2 года для запуска в производство нескольких комплексов с беспилотными летательными аппаратами для стартовых заказчиков из ближнего и дальнего зарубежья. БЛА будут произведены на новом серийном заводе компании "Кронштадт" в Дубне (Московская область).Компания "Кронштадт" имеет более чем 10-летний опыт разработки, изготовления и эксплуатации беспилотных систем.

https://ria.ru/20210901/bank-1748166708.html

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2021

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новости компаний - экономика, кронштадт, псб (банк псб), сергей богатиков