Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами
В финале международного конкурса "Авиадартс-2021" пилоты поставили два новых рекорда
АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО (Рязанская область), 1 сен – РИА Новости. Два новых рекорда поставлено боевыми пилотами в финале международного конкурса "Авиадартс-2021" (проходит в рамках Армейских международных игр), сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Накануне финального этапа российская команда уверенно лидировала. В ходе боевого применения иностранные экипажи показали отличный результат, в том числе установив несколько рекордов. Это рекорды конкурса "Авиадартс" за всю историю его проведения", - цитируется в сообщении начальник штаба конкурса полковник Алексей Дмитриев.
20 августа, 17:50Россия выступит на конкурсе "Авиадартс-2021" на улучшенных Су-34
Рекорды были установлены в двух номинациях "Авиадартса": в "армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах", где пара экипажей Ми-8 ВВС Белоруссии набрала рекордное количество баллов – 314, и в "бомбардировочной авиации", где экипаж самолета J-16 ВВС Китая набрал 323,5 баллов.
"Летчики показали высокий уровень подготовки и профессионализма. Победителей и призеров мы объявим дополнительно после того, как представители всех стран-участниц конкурса подпишут итоговые протоколы", - сказал Дмитриев.
Церемония награждения участников конкурса состоится 4 сентября.
В "Авиадратсе" участвовало около 60 экипажей из России, Белоруссии и Китая. В полетах задействованы самолеты J-10 и J-16, H-6, Y-9, и Y-20 Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Белоруссии, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.