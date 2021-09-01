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Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами
Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами - РИА Новости, 01.09.2021
Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами
Два новых рекорда поставлено боевыми пилотами в финале международного конкурса "Авиадартс-2021" (проходит в рамках Армейских международных игр), сообщили в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:35
2021-09-01T13:35
безопасность
белоруссия
китай
су-34
ми-8
ка-52 "аллигатор"
воздушно-космические силы россии
россия
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АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО (Рязанская область), 1 сен – РИА Новости. Два новых рекорда поставлено боевыми пилотами в финале международного конкурса "Авиадартс-2021" (проходит в рамках Армейских международных игр), сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Накануне финального этапа российская команда уверенно лидировала. В ходе боевого применения иностранные экипажи показали отличный результат, в том числе установив несколько рекордов. Это рекорды конкурса "Авиадартс" за всю историю его проведения", - цитируется в сообщении начальник штаба конкурса полковник Алексей Дмитриев.Рекорды были установлены в двух номинациях "Авиадартса": в "армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах", где пара экипажей Ми-8 ВВС Белоруссии набрала рекордное количество баллов – 314, и в "бомбардировочной авиации", где экипаж самолета J-16 ВВС Китая набрал 323,5 баллов.Церемония награждения участников конкурса состоится 4 сентября.В "Авиадратсе" участвовало около 60 экипажей из России, Белоруссии и Китая. В полетах задействованы самолеты J-10 и J-16, H-6, Y-9, и Y-20 Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Белоруссии, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.
https://ria.ru/20210820/aviadarts-1746671025.html
https://ria.ru/20210831/uzbekistan-1748046611.html
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безопасность, белоруссия, китай, су-34, ми-8, ка-52 "аллигатор", воздушно-космические силы россии, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
13:35 01.09.2021
 
Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами

В финале международного конкурса "Авиадартс-2021" пилоты поставили два новых рекорда

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФронтовой бомбардировщик Су-24М
Фронтовой бомбардировщик Су-24М - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО (Рязанская область), 1 сен – РИА Новости. Два новых рекорда поставлено боевыми пилотами в финале международного конкурса "Авиадартс-2021" (проходит в рамках Армейских международных игр), сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Накануне финального этапа российская команда уверенно лидировала. В ходе боевого применения иностранные экипажи показали отличный результат, в том числе установив несколько рекордов. Это рекорды конкурса "Авиадартс" за всю историю его проведения", - цитируется в сообщении начальник штаба конкурса полковник Алексей Дмитриев.
Первые тренировочные полеты участников конкурса Авиадартс-2021
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Рекорды были установлены в двух номинациях "Авиадартса": в "армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах", где пара экипажей Ми-8 ВВС Белоруссии набрала рекордное количество баллов – 314, и в "бомбардировочной авиации", где экипаж самолета J-16 ВВС Китая набрал 323,5 баллов.
"Летчики показали высокий уровень подготовки и профессионализма. Победителей и призеров мы объявим дополнительно после того, как представители всех стран-участниц конкурса подпишут итоговые протоколы", - сказал Дмитриев.
Церемония награждения участников конкурса состоится 4 сентября.
В "Авиадратсе" участвовало около 60 экипажей из России, Белоруссии и Китая. В полетах задействованы самолеты J-10 и J-16, H-6, Y-9, и Y-20 Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Белоруссии, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.
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