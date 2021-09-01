https://ria.ru/20210901/aviadarts-1748155907.html

Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами

Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами - РИА Новости, 01.09.2021

Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами

Два новых рекорда поставлено боевыми пилотами в финале международного конкурса "Авиадартс-2021" (проходит в рамках Армейских международных игр), сообщили в... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:35

2021-09-01T13:35

2021-09-01T13:35

безопасность

белоруссия

китай

су-34

ми-8

ка-52 "аллигатор"

воздушно-космические силы россии

россия

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АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО (Рязанская область), 1 сен – РИА Новости. Два новых рекорда поставлено боевыми пилотами в финале международного конкурса "Авиадартс-2021" (проходит в рамках Армейских международных игр), сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Накануне финального этапа российская команда уверенно лидировала. В ходе боевого применения иностранные экипажи показали отличный результат, в том числе установив несколько рекордов. Это рекорды конкурса "Авиадартс" за всю историю его проведения", - цитируется в сообщении начальник штаба конкурса полковник Алексей Дмитриев.Рекорды были установлены в двух номинациях "Авиадартса": в "армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах", где пара экипажей Ми-8 ВВС Белоруссии набрала рекордное количество баллов – 314, и в "бомбардировочной авиации", где экипаж самолета J-16 ВВС Китая набрал 323,5 баллов.Церемония награждения участников конкурса состоится 4 сентября.В "Авиадратсе" участвовало около 60 экипажей из России, Белоруссии и Китая. В полетах задействованы самолеты J-10 и J-16, H-6, Y-9, и Y-20 Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Белоруссии, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.

https://ria.ru/20210820/aviadarts-1746671025.html

https://ria.ru/20210831/uzbekistan-1748046611.html

белоруссия

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, белоруссия, китай, су-34, ми-8, ка-52 "аллигатор", воздушно-космические силы россии, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)