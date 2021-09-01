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Суд отказался возвращать главу "Альянса врачей"* под домашний арест
Суд отказался возвращать главу "Альянса врачей"* под домашний арест - РИА Новости, 01.09.2021
Суд отказался возвращать главу "Альянса врачей"* под домашний арест
Преображенский суд Москвы в среду отказался возвращать под домашний арест главу профсоюза "Альянс врачей"* Анастасию Васильеву, обвиняемую в подстрекательстве... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:22
2021-09-01T18:22
происшествия
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россия
коронавирус в россии
альянс врачей
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в среду отказался возвращать под домашний арест главу профсоюза "Альянс врачей"* Анастасию Васильеву, обвиняемую в подстрекательстве людей к нарушению COVID-правил, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.Утром полиция задержала Васильеву и доставила ее в суд на рассмотрение дела из-за того, что предыдущее заседание она пропустила. Адвокат счел действия полицейских незаконными - принудительный привод возможен только при пропуске заседания по неуважительной причине, а его подзащитная, утверждает Джулай, не пришла в суд, так как не была официально извещена о нем."На заседании прокурор попросил изменить меру пресечения на домашний арест, но суд отказался, не увидев для этого достаточных оснований", - отметил собеседник агентства.По его словам, после суда полицейские отпустили Васильеву и на следующее заседание, которое назначено на 8 сентября, уже не будут доставлять ее принудительно.В суде РИА Новости подтвердили, что рассмотрение дела по существу назначено на следующую среду, не комментируя другие подробности предварительного слушания.В конце февраля Мосгорсуд смягчил Васильевой меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. С тех пор она обязана не уходить из дома с восьми вечера до восьми утра.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.Несколько фигурантов дела уже осуждены: Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы, Николай Ляскин – год ограничения свободы, Олегу Навальному назначен условный срок, пресс-секретарь его брата Кира Ярмыш - 1,5 года ограничения свободы.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html
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происшествия, москва, россия, коронавирус в россии, альянс врачей
18:22 01.09.2021
 
Суд отказался возвращать главу "Альянса врачей"* под домашний арест

Адвокат: суд отказался возвращать под домашний арест главу "Альянса врачей"* Васильеву

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева у исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области
Лидер Альянса врачей Анастасия Васильева у исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в среду отказался возвращать под домашний арест главу профсоюза "Альянс врачей"* Анастасию Васильеву, обвиняемую в подстрекательстве людей к нарушению COVID-правил, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.
Утром полиция задержала Васильеву и доставила ее в суд на рассмотрение дела из-за того, что предыдущее заседание она пропустила. Адвокат счел действия полицейских незаконными - принудительный привод возможен только при пропуске заседания по неуважительной причине, а его подзащитная, утверждает Джулай, не пришла в суд, так как не была официально извещена о нем.
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"На заседании прокурор попросил изменить меру пресечения на домашний арест, но суд отказался, не увидев для этого достаточных оснований", - отметил собеседник агентства.
По его словам, после суда полицейские отпустили Васильеву и на следующее заседание, которое назначено на 8 сентября, уже не будут доставлять ее принудительно.
В суде РИА Новости подтвердили, что рассмотрение дела по существу назначено на следующую среду, не комментируя другие подробности предварительного слушания.
В конце февраля Мосгорсуд смягчил Васильевой меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. С тех пор она обязана не уходить из дома с восьми вечера до восьми утра.
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Несколько фигурантов дела уже осуждены: Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы, Николай Ляскин – год ограничения свободы, Олегу Навальному назначен условный срок, пресс-секретарь его брата Кира Ярмыш - 1,5 года ограничения свободы.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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