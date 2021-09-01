https://ria.ru/20210901/araviya-1748188107.html

Ученые выявили пять эпизодов переселения древних людей из Африки в Аравию

Ученые выявили пять эпизодов переселения древних людей из Африки в Аравию - РИА Новости, 01.09.2021

Ученые выявили пять эпизодов переселения древних людей из Африки в Аравию

Согласно результатам международного исследования, опубликованным в журнале Nature, первые люди пришли в Аравию из Африки 400 тысяч лет назад. После этого были... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:00

2021-09-01T18:00

2021-09-01T18:01

африка

саудовская аравия

биология

археология

наука

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Согласно результатам международного исследования, опубликованным в журнале Nature, первые люди пришли в Аравию из Африки 400 тысяч лет назад. После этого были еще как минимум четыре волны миграции, каждая из которых совпадала по времени с коротким периодом уменьшения засушливости в регионе, когда Аравийский полуостров покрывался зеленью и многочисленными озерами.Археологические раскопки ведутся на территории Саудовской Аравии давно, но до сих пор они ограничивались прибрежными территориями и небольшими оазисами, а обширная внутренняя часть оставалась неизученной.Недавно археологи из Института истории человечества имени Макса Планка в Йене (Германия) вместе с коллегами из других стран и при поддержке Министерства культуры Саудовской Аравии провели работы на участке Халл-Амайшан 4 и в оазисе Джубба в пустыне Нефуд на севере Аравийского полуострова и обнаружили тысячи каменных орудий и костей животных, свидетельствующие о неоднократном пребывании в этом районе древних людей.Территориально находки приурочены к прибрежной зоне крупного озера, когда-то располагавшегося между двумя большими дюнами. Исследователи выделили шесть периодов полноводности озера, с пятью из которых по времени совпадают находки артефактов.Результаты геохронологических анализов каменных орудий показали, что люди здесь жили примерно 400, 300, 200, 100 и 55 тысяч лет назад. Возраст находок авторы определяли методом люминесцентного датирования, который фиксирует время, в течение которого крошечные песчинки на поверхности артефактов подвергались воздействию солнечного света.Авторы отмечают, что каждая из пяти фаз пребывания человека на берегах озера в пустыне Нефуд характеризуется своим типом материальной культуры — от ашельской культуры "ручного топора" нижнего палеолита до среднепалеолитических технологий каменных отщепов — по которым можно отследить изменение человеческой культуры с течением времени.В некоторых случаях различия в материальной культуре настолько велики, что это, по мнению исследователей, указывает на одновременное присутствие в регионе различных групп, а возможно, и видов гомининов, пришедших в Аравию как из Африки, так и из Евразии. Это подтверждают и окаменелости животных. Большинство из них имеют африканское происхождение, но есть и такие, которые пришли с севера."Обнаружение окаменелостей крупных млекопитающих посреди этой гиперзасушливой пустыни — уникальное событие, — приводятся в пресс-релизе австралийского Университета Гриффита слова одного из авторов исследования Жюльена Луиса (Julien Louys), доцента Австралийского исследовательского центра эволюции человека. — Самой замечательной стала находка нескольких фрагментов костей бегемота. В настоящее время зона их обитания ограничена влажными районами Африки, и их присутствие в пустыне Нефуд в течение последних 400 тысяч лет — убедительное доказательство того, что Аравийский полуостров был в прошлом значительно более влажным, чем сегодня".По мнению авторов, на общем фоне засушливого климата на полуострове периодически наступали фазы увеличения количества осадков, которые приводили к образованию тысяч озер, рек и болот. В это время в регионе устанавливались благоприятные условия для миграции людей и животных.

https://ria.ru/20210831/pivo-1748054973.html

https://ria.ru/20210826/neandertaltsy-1747361637.html

африка

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

африка, саудовская аравия, биология, археология