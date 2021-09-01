https://ria.ru/20210901/antisemitizm-1748188562.html

Нового главу Минздрава Греции обвинили в антисемитизме

Нового главу Минздрава Греции обвинили в антисемитизме - РИА Новости, 01.09.2021

Нового главу Минздрава Греции обвинили в антисемитизме

Центральный израильский совет Греции (KIS) выразил озабоченность по поводу назначения на пост министра здравоохранения Таноса Плевриса, известного в прошлом... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:10

2021-09-01T16:10

2021-09-01T16:13

религия

в мире

сша

греция

воз

novartis

освенцим

сириза

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АФИНЫ, 1 сен - РИА Новости. Центральный израильский совет Греции (KIS) выразил озабоченность по поводу назначения на пост министра здравоохранения Таноса Плевриса, известного в прошлом выступлениями за чистоту греческой расы и высказываниями, которые считались антисемитскими.Плеврис был назначен министром здравоохранения во вторник."Центральный израильский совет Греции выражает озабоченность по поводу назначения г-на Таноса Плевриса на пост министра здравоохранения", - говорится в заявлении на сайте KIS.Совет приводит слова Плевриса, сказанные в 2009 году в суде Греции, где он как юрист защищал своего отца Константиноса Плевриса, автора книги "Евреи. Вся правда"."Плеврис сделал, среди прочего, следующее заявление: "И я скажу вам о проблемах, которые вас беспокоили. Вас беспокоили слова об Освенциме. Где говорится о том, что "лагерь Освенцим должен содержаться в хорошем состоянии". Беру крайнюю версию. То, что обвиняемый имеет в виду: "Поддерживать лагерь Освенцим в хорошем состоянии, потому что в какой-то момент я хочу, чтобы вернулся национал-социалистический режим, вернулся Гитлер, взял евреев и поместил их в Освенцим". Какое это подстрекательство? Какое это разжигание? Не может кто-то верить или хотеть верить, что "я хочу кого-то убить?", - цитирует сайт слова политика."Мы ожидаем от г-на Таноса Плевриса извинений еврейскому народу за эти слова и ясного осуждения нетерпимости, антисемитизма и отрицателей Холокоста в соответствии с заявленными позициями премьер-министра Греции. Мы надеемся, что новый министр будет одинаково относиться ко всем гражданам страны, независимо от цвета кожи, расы или религии", - говорится в заявлении Центрального израильского совета Греции.УльтраправыйПлеврис ранее входил в ультраправую партию ЛАОС Йоргоса Карадзафериса. В правящую сейчас "Новую демократию" он перешел в 2012 году.Назначение Плевриса вызвало резкую реакцию оппозиции."В самом деле министр? Афанасиос Плеврис министр здравоохранения? Который заявил (о мигрантах), что "когда вы здесь, социальных пособий не будет, вы не сможете есть, пить, не сможете лечь в больницу. Ад должен казаться раем тем, кто будет здесь жить". Этот человек может быть министром здравоохранения? Разве не существует клятвы Гиппократа? Нет международных конвенций? Считаете ли вы, что граждане будут чувствовать себя в безопасности с этим министром здравоохранения?" - заявил с трибуны парламента представитель Коалиции радикальных левых СИРИЗА, бывший министр финансов Греции Эвклид Цакалотос.Орган СИРИЗА газета "Авги" опубликовала ссылку на видео, где Плеврис призывает убивать мигрантов. "Без крови не защитить границ", - заявил Плеврис под громкие крики одобрения и аплодисменты своих единомышленников. Плеврис требовал тогда же не предоставлять медицинскую помощь пакистанцам, которые приезжают в Грецию, не давать им еду.На публичных собраниях Плеврис выступал за "расовую чистоту" греков. В связи с этим пользователи соцсетей спрашивали, означает ли его назначение, что в больницах будут лечить только греков.На церемонии передачи дел в министерстве здравоохранения Плеврис заявил, что все должны пройти вакцинацию. Между тем в 2010 году Плеврис выступал в парламенте против новой прививки от гриппа. Тогда Плеврис заявил, что власти пытаются убедить сделать прививки людей, у которых есть опасения. "У нас есть новый препарат, непроверенный, на грани экспериментальной проверки. Не все фазы клинических испытаний были проведены. ВОЗ решила его выпустить. Мы придерживаемся либеральной логики, пациент должен решать без давления", - заявил тогда будущий министр.Сейчас он изменил свою позицию.Плеврис был докладчиком от "Новой демократии" при обсуждении коррупционного скандала швейцарского фармацевтического гиганта Novartis и представил дело как заговор против политиков. По этому делу Novartis согласилась выплатить большой штраф в США, чтобы избежать судебного преследования.Коррупционный скандал с греческим филиалом Novartis разразился в 2017 году. Novartis, один из крупнейших в мире производителей лекарств, подозревался в том, что в Греции давал взятки тысячам врачей и госслужащих за продвижение ее лекарств. Экс-премьер Греции Алексис Ципрас оценивал в 23 миллиарда евро потери от завышения цен на лекарства Novartis. Правительство Ципраса называло среди подозреваемых в причастности к коррупции высокопоставленных политиков.Коррупционный скандал с Novartis касается завышения цен на лекарства в десятках стран мира и непрозрачного ценообразования на лекарственные средства.Греция является страной-ориентиром для установления цен на лекарственные средства в десятках других стран – по одним данным, в 55 странах, по другим, – в 29. Вследствие этого высокая цена на лекарства в Греции обеспечивает повышенные доходы для компании в других странах, где значительно больший рынок.

https://ria.ru/20210826/sud-1747386802.html

https://ria.ru/20210817/imam-1746088954.html

https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html

сша

греция

освенцим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, греция, воз, novartis , освенцим, сириза, алексис ципрас, эвклид цакалотос