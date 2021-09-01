https://ria.ru/20210901/anklavy-1748214906.html

Религиоведы рассказали об отношении мусульман к "религиозным анклавам"

Религиоведы рассказали об отношении мусульман к "религиозным анклавам" - РИА Новости, 01.09.2021

Религиоведы рассказали об отношении мусульман к "религиозным анклавам"

Российские мусульмане с осторожностью относятся к проектам моноконфессиональных поселений-анклавов, многим из них эта идея кажется излишней, считают опрошенные... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T22:22

2021-09-01T22:22

2021-09-01T22:22

религия

москва

александр бастрыкин

рафик мухаметшин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские мусульмане с осторожностью относятся к проектам моноконфессиональных поселений-анклавов, многим из них эта идея кажется излишней, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Подмосковье строится экопоселение "Аминовка", купить участок в котором смогут только мусульмане, а жители должны будут соблюдать дресс-код и каноны ислама в повседневной жизни. Согласно сайту поселения, оно будет расположено в 140 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Устав поселка, опубликованный на его сайте и впоследствии удаленный со страницы, упоминаний о вероисповедании, необходимом для жителей поселка, не содержал."Что касается моноконфессиональных анклавов в поликонфессиональном сообществе, то мы, мусульмане, живя в России, в многонациональном государстве, к этому довольно осторожно относимся. Поскольку можно жить определенное время в моноконфессиональном закрытом пространстве, а потом – что дальше?" - сказал РИА Новости ректор Российского исламского института (РИИ), председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин.Он отметил, что на первый план здесь выходит проблема детской социализации. "Дети жили в закрытом пространстве, потом они должны выйти в поликонфессиональное сообщество – как они будут себя вести? Поэтому, естественно, для нас в первую очередь это семейное воспитание: мусульманская семья воспитывает детей, и они уже, выходя за пределы семьи, развиваются, воспринимают этот мир, российскую действительность в рамках поликонфессионального сообщества", - пояснил ректор РИИ.29 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации и проверить опасения граждан из-за возможной "секты" в строящемся поселке. Имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания Московской области Денис Мухутдинов ранее сообщил РИА Новости, что собрание не контактирует с организаторами "Аминовки" и не одобряет превращение мест жительства мусульман в анклавы.Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов полагает, что в силу небольшого масштаба проекта "Аминовки" основная масса мусульман узнала о нем из новостей.Излишен для Москвы, по его мнению, и формат поселения, организованного конфессионально."Есть мусульманские школы, если нужно. Там можно обучать детей, есть какие-то мусульманские садики, есть мечети – мусульманская инфраструктура, хоть она и недостаточна в Москве, есть. А формат, когда мусульмане отделяются и отдельное поселение строят, мне кажется неправильным. Собственно, некоторая нервная реакция на этот проект, мне кажется, этим и продиктована… Мне кажется, что, в принципе, такого рода проекты, с одной стороны, нежизнеспособны, а с другой – очень много вопросов вызывают", - заключил Ярлыкапов.

https://ria.ru/20210901/imam-1748214221.html

https://ria.ru/20180112/1512453359.html

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москва, александр бастрыкин, рафик мухаметшин, мгимо, кавказ