https://ria.ru/20210901/alyans-1748233498.html

Роскомнадзор поддержит участников Альянса по защите детей в цифровой среде

Роскомнадзор поддержит участников Альянса по защите детей в цифровой среде - РИА Новости, 01.09.2021

Роскомнадзор поддержит участников Альянса по защите детей в цифровой среде

Роскомнадзор готов оказать участникам Альянса по защите детей в цифровой среде необходимую поддержку, сообщило ведомство. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T20:23

2021-09-01T20:23

2021-09-01T20:23

общество

технологии

национальная медиа группа

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

газпром-медиа холдинг

яндекс

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Роскомнадзор готов оказать участникам Альянса по защите детей в цифровой среде необходимую поддержку, сообщило ведомство.В среду крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств.Документ подписали "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".Кроме того, ведомство отмечает, что ежегодно выявляет и блокирует десятки тысяч противоправных материалов, несущих серьезные риски для детской психики - детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент.

https://ria.ru/20210901/konferentsiya-1748219715.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, национальная медиа группа , федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), газпром-медиа холдинг, яндекс