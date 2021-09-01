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Роскомнадзор поддержит участников Альянса по защите детей в цифровой среде
Роскомнадзор поддержит участников Альянса по защите детей в цифровой среде - РИА Новости, 01.09.2021
Роскомнадзор поддержит участников Альянса по защите детей в цифровой среде
Роскомнадзор готов оказать участникам Альянса по защите детей в цифровой среде необходимую поддержку, сообщило ведомство. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T20:23
2021-09-01T20:23
общество
технологии
национальная медиа группа
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Роскомнадзор готов оказать участникам Альянса по защите детей в цифровой среде необходимую поддержку, сообщило ведомство.В среду крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств.Документ подписали "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".Кроме того, ведомство отмечает, что ежегодно выявляет и блокирует десятки тысяч противоправных материалов, несущих серьезные риски для детской психики - детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент.
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общество, технологии, национальная медиа группа , федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), газпром-медиа холдинг, яндекс
20:23 01.09.2021
 
Роскомнадзор поддержит участников Альянса по защите детей в цифровой среде

Роскомнадзор готов оказать поддержку участникам Альянса по защите детей в цифровой среде

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Роскомнадзор готов оказать участникам Альянса по защите детей в цифровой среде необходимую поддержку, сообщило ведомство.
В среду крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств.
Документ подписали "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".
"Саморегулирование отрасли позволит еще эффективнее противостоять угрозам, направленным на самых незащищенных пользователей интернета. Роскомнадзор готов оказать участникам Альянса необходимую поддержку в этом важном и ответственном деле", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство отмечает, что ежегодно выявляет и блокирует десятки тысяч противоправных материалов, несущих серьезные риски для детской психики - детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент.
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ОбществоТехнологииНациональная Медиа ГруппаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Газпром-Медиа ХолдингЯндекс
 
 
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