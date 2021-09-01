https://ria.ru/20210901/alyans-1748151162.html

В Москве задержали главу "Альянса врачей"* Васильеву

В Москве задержали главу "Альянса врачей"* Васильеву - РИА Новости, 01.09.2021

В Москве задержали главу "Альянса врачей"* Васильеву

Полиция задержала главу профсоюза "Альянс врачей"* Анастасию Васильеву, обвиняемую в подстрекательстве людей к нарушению COVID-правил, сообщил РИА Новости ее... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:09

2021-09-01T13:09

2021-09-01T13:10

происшествия

россия

коронавирус в россии

альянс врачей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604442789_0:23:3124:1780_1920x0_80_0_0_8e512837295d9d04e64ea75e4a9bb95c.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Полиция задержала главу профсоюза "Альянс врачей"* Анастасию Васильеву, обвиняемую в подстрекательстве людей к нарушению COVID-правил, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.Преображенский суд Москвы рассматривает дело в отношении Васильевой, но предыдущее заседание отложили, поскольку Васильева на него не явилась.В конце февраля Мосгорсуд смягчил Васильевой меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. С тех пор она обязана находиться в месте проживания с 8 вечера до 8 утра.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.Несколько фигурантов дела уже осуждены: Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы, Николай Ляскин – год ограничения свободы, Олегу Навальному назначен условный срок, пресс-секретарь его брата Кира Ярмыш - 1,5 года ограничения свободы.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html

https://ria.ru/20210827/yarmysh-1747555597.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, коронавирус в россии, альянс врачей