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В Москве задержали главу "Альянса врачей"* Васильеву
В Москве задержали главу "Альянса врачей"* Васильеву - РИА Новости, 01.09.2021
В Москве задержали главу "Альянса врачей"* Васильеву
Полиция задержала главу профсоюза "Альянс врачей"* Анастасию Васильеву, обвиняемую в подстрекательстве людей к нарушению COVID-правил, сообщил РИА Новости ее... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:09
2021-09-01T13:10
происшествия
россия
коронавирус в россии
альянс врачей
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Полиция задержала главу профсоюза "Альянс врачей"* Анастасию Васильеву, обвиняемую в подстрекательстве людей к нарушению COVID-правил, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.Преображенский суд Москвы рассматривает дело в отношении Васильевой, но предыдущее заседание отложили, поскольку Васильева на него не явилась.В конце февраля Мосгорсуд смягчил Васильевой меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. С тех пор она обязана находиться в месте проживания с 8 вечера до 8 утра.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.Несколько фигурантов дела уже осуждены: Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы, Николай Ляскин – год ограничения свободы, Олегу Навальному назначен условный срок, пресс-секретарь его брата Кира Ярмыш - 1,5 года ограничения свободы.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html
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происшествия, россия, коронавирус в россии, альянс врачей
13:09 01.09.2021 (обновлено: 13:10 01.09.2021)
 
В Москве задержали главу "Альянса врачей"* Васильеву

Адвокат Джулай: полиция задержала главу профсоюза "Альянс врачей"* Васильеву

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева у исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области
Лидер Альянса врачей Анастасия Васильева у исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Полиция задержала главу профсоюза "Альянс врачей"* Анастасию Васильеву, обвиняемую в подстрекательстве людей к нарушению COVID-правил, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.
"Полиция ее задержала. Я предполагаю, что просто оформлен привод в суд. Сегодня заседание назначено на 14.00", - сказал адвокат.
Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
Преображенский суд Москвы рассматривает дело в отношении Васильевой, но предыдущее заседание отложили, поскольку Васильева на него не явилась.
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В конце февраля Мосгорсуд смягчил Васильевой меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. С тех пор она обязана находиться в месте проживания с 8 вечера до 8 утра.
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
Несколько фигурантов дела уже осуждены: Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы, Николай Ляскин – год ограничения свободы, Олегу Навальному назначен условный срок, пресс-секретарь его брата Кира Ярмыш - 1,5 года ограничения свободы.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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