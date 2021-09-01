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Биография Хайбатуллы Ахундзады

Биография Хайбатуллы Ахундзады - РИА Новости, 01.09.2021

Биография Хайбатуллы Ахундзады

Хайбатулла Ахундзада родился в 1961 году в афганской провинции Кандагар. Принадлежит к пуштунскому племени нурзай. Изучал религию под руководством отца-муллы... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T21:37

2021-09-01T21:37

2021-09-01T22:17

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Хайбатулла Ахундзада родился в 1961 году в афганской провинции Кандагар. Принадлежит к пуштунскому племени нурзай. Изучал религию под руководством отца-муллы. После начала Афганской войны в 1979 году Ахундзада вместе с семьей бежал в пакистанский город Кветта. Там он продолжил религиозное обучение и впоследствии возглавил одно из медресе.В 1980-е годы вернулся в Афганистан и воевал против советской армии.В 1994 году присоединился к движению "Талибан". В это время талибы захватили граничащую с Ираном провинцию Фарах, и Ахундзада стал в ней "ответственным за борьбу с преступностью".После захвата Кабула в 1996 году он был назначен членом талибского "департамента по поощрению добродетели и предотвращению порока".В конце 1990-х годов перебрался в Кандагар и стал муллой и мухтасибом в медресе и сети худжр.После вторжения международной коалиции во главе с США в 2001 году Ахундзада занял пост главы совета улемов движения "Талибан". Позже – пост главного кази шариатского суда Исламского Эмирата Афганистан, а также советника муллы Омара.В 2015 году Ахундзада – заместитель лидера движения "Талибан".25 мая 2016 года было объявлено о назначении Хайбатуллы Ахундзада верховным главнокомандующим и лидером движения "Талибан".С тех пор Ахундзада не появляется на публике, а СМИ несколько раз сообщали о его гибели, в том числе от коронавируса, но официально это подтверждено не было.В мае 2021 года Ахундзада призвал афганский народ к выводу войск США и созданию исламского государства. Силы "Талибана" под командованием Ахундзада начали общее наступление, стремясь добиться окончательной победы в войне.15 августа 2021 года "Талибан" получил контроль над Кабулом и объявил о полном захвате территории Афганистана и возрождении Исламского Эмирата Афганистан.В августе 2021 года стало известно, что верховный лидер движения "Талибан"* прибыл в афганскую провинцию Кандагар, где обсуждает создание будущей системы управления страны.1 сентября 2021 года также стало известно, что Хайбатулла Ахундзада возглавит правительство Афганистана.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Террористическая организация, запрещенная в России

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в мире, справки, иран, талибан, фарах (провинция), россия, хайбатулла ахундзада