https://ria.ru/20210901/afganistan-1748209239.html

Правительство Афганистана возглавит лидер "Талибана"*

Правительство Афганистана возглавит лидер "Талибана"* - РИА Новости, 01.09.2021

Правительство Афганистана возглавит лидер "Талибана"*

Лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада возглавит правительство Афганистана, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:53

2021-09-01T17:53

2021-09-01T18:17

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада возглавит правительство Афганистана, сообщает телеканал Tolo News."В этом не должно быть никаких сомнений", — приводит телеканал слова члена комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани.Ранее высокопоставленный член военной комиссии "Талибана"* сообщил РИА Новости, что о формировании нового правительства объявят 3 сентября.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.Как ранее заявил лидер действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210831/pravitelstvo-1748015828.html

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748140065.html

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в мире, талибан, афганистан