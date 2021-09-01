https://ria.ru/20210901/afganistan-1748251745.html
У афганцев стало больше свободы, считает социолог
У афганцев стало больше свободы, считает социолог - РИА Новости, 01.09.2021
У афганцев стало больше свободы, считает социолог
Несмотря на приход к власти в Афганистане движения "Талибан"*, у мирного населения страны стало больше свободы, считает российский социолог Максим Шугалей. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T23:37
2021-09-01T23:37
2021-09-01T23:38
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талибан
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Несмотря на приход к власти в Афганистане движения "Талибан"*, у мирного населения страны стало больше свободы, считает российский социолог Максим Шугалей.Социолог несколько дней провел в Афганистане, где проводил исследование. В среду он прилетел в Москву."Ее (демократии - ред.) там не было изначально. Я думаю, что демократия в том виде, в котором ее притащили Соединенные Штаты Америки, она там была номинально обозначена и ничего хорошего не несла… Демократии, когда люди могут сами выбирать и делать что хотят, ее изначально и не было", - сказал он РИА Новости."Сейчас, мне кажется, несмотря на то, что пришли люди, которые верят в Ислам и для них это главная ценность, свободы у людей стало гораздо больше, потому что ушла коррупция, что самое главное", - добавил он.По мнению Шугалея, теперь, если человек в Афганистане хочет чего-то добиться, он может заниматься чем захочет."А раньше хорошо жили только те люди, это почти все говорят, даже те люди сами, которые давали интервью, которые жили хорошо при Ашрафе Гани (экс-президент Афганистана - ред.), чиновники, на вопрос: "Кто, по-вашему, поддерживает "Талибан"*?" Они говорили: "Поддерживают совсем простые люди". А простые люди составляют там большинство страны", - сказал собеседник.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, талибан, афганистан
23:37 01.09.2021 (обновлено: 23:38 01.09.2021)
У афганцев стало больше свободы, считает социолог
Социолог Шугалей: несмотря на приход к власти "Талибана"", у афганцев стало больше свободы
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Несмотря на приход к власти в Афганистане движения "Талибан"*, у мирного населения страны стало больше свободы, считает российский социолог Максим Шугалей.
Социолог несколько дней провел в Афганистане, где проводил исследование. В среду он прилетел в Москву.
"Ее (демократии - ред.) там не было изначально. Я думаю, что демократия в том виде, в котором ее притащили Соединенные Штаты Америки, она там была номинально обозначена и ничего хорошего не несла… Демократии, когда люди могут сами выбирать и делать что хотят, ее изначально и не было", - сказал он РИА Новости.
"Сейчас, мне кажется, несмотря на то, что пришли люди, которые верят в Ислам и для них это главная ценность, свободы у людей стало гораздо больше, потому что ушла коррупция, что самое главное", - добавил он.
По мнению Шугалея, теперь, если человек в Афганистане
хочет чего-то добиться, он может заниматься чем захочет.
"А раньше хорошо жили только те люди, это почти все говорят, даже те люди сами, которые давали интервью, которые жили хорошо при Ашрафе Гани (экс-президент Афганистана - ред.), чиновники, на вопрос: "Кто, по-вашему, поддерживает "Талибан
"*?" Они говорили: "Поддерживают совсем простые люди". А простые люди составляют там большинство страны", - сказал собеседник.
* Запрещенная в России террористическая группировка