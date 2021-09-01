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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748244418.html
Талибы заявили, что работают над "восстановлением порядка" в Афганистане
Талибы заявили, что работают над "восстановлением порядка" в Афганистане - РИА Новости, 01.09.2021
Талибы заявили, что работают над "восстановлением порядка" в Афганистане
Движение "Талибан"* работает над "восстановлением порядка" в Афганистане, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в интервью китайскому телеканалу CGTN. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T22:09
2021-09-01T22:09
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* работает над "восстановлением порядка" в Афганистане, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в интервью китайскому телеканалу CGTN.По его словам, талибы стремятся восстановить порядок в стране и ведут работу в правовом, медицинском и банковском секторах и в сфере безопасности."Мы создали специальные силы, которые будут обеспечивать безопасность аэропорта (Кабула - ред.), и мы надеемся, что наша техническая группа решит вскоре проблемы, чтобы работа (аэропорта - ред.) возобновилась в привычном режиме", - сообщил Муджахид.Он отметил, что с целью возобновления нормальной жизни будут предприняты меры в сферах безопасности, здравоохранения и образования."Мы надеемся, что вскоре будет объявлен (состав - ред.) правительства, и все вернется к нормальной жизни", - сказал представитель талибов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748209239.html
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748231647.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, россия
22:09 01.09.2021
 
Талибы заявили, что работают над "восстановлением порядка" в Афганистане

Представитель "Талибана"* Муджахид: движение восстановит "порядок" в Афганистане

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* работает над "восстановлением порядка" в Афганистане, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в интервью китайскому телеканалу CGTN.
По его словам, талибы стремятся восстановить порядок в стране и ведут работу в правовом, медицинском и банковском секторах и в сфере безопасности.
"Мы создали специальные силы, которые будут обеспечивать безопасность аэропорта (Кабула - ред.), и мы надеемся, что наша техническая группа решит вскоре проблемы, чтобы работа (аэропорта - ред.) возобновилась в привычном режиме", - сообщил Муджахид.
Он отметил, что с целью возобновления нормальной жизни будут предприняты меры в сферах безопасности, здравоохранения и образования.
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"Мы надеемся, что вскоре будет объявлен (состав - ред.) правительства, и все вернется к нормальной жизни", - сказал представитель талибов.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России
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