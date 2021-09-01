https://ria.ru/20210901/afganistan-1748231647.html

Талибы заявили, что не собираются брать провинцию Панджшер силой

Талибы заявили, что не собираются брать провинцию Панджшер силой - РИА Новости, 01.09.2021

Талибы заявили, что не собираются брать провинцию Панджшер силой

Движение "Талибан"* не собирается брать силой неподконтрольную движению провинцию Панджшер, сообщил РИА Новости член политбюро движения Мухаммед Наим. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T20:04

2021-09-01T20:04

2021-09-01T20:18

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

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панджшер (провинция)

россия

ахмад масуд

амрулла салех

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* не собирается брать силой неподконтрольную движению провинцию Панджшер, сообщил РИА Новости член политбюро движения Мухаммед Наим.Он опроверг сообщения СМИ, будто лидеры сопротивления заявили об отсутствии результатов на переговорах и намерении талибов войти в провинцию с применением военной силы."Не было сказано, что мы войдем силой, он сказал, что мы множество раз пытались договориться, но диалог до настоящего момента не принес результатов и что есть еще некоторые сложности. В то же время мы хотим решить проблему путем диалога – это наша позиция. Мы хотим решить проблему, и в приоритете мирное решение", - сказал Наим.Он пояснил, что талибы хотят от жителей Панджшера изгнать тех, кто создает проблемы.Комментируя предложения о создании зоны безопасности в Панджшере, он назвал их бесцельными. "Мы неоднократно говорили, что все, кто хотели покинуть страну, им была предоставлена такая возможность, и, как вы видите они разрушили аэропорт. При этом с нашей стороны нет никаких проблем", - добавил представитель талибов.Ранее арабский телеканал "Аль-Арабия" распространил видео от талибов, где боевики заявляют, что их войска движутся в сторону провинции, а сторонник лидеров сопротивления экс-вице-президента Амруллы Салеха и Ахмада Масуда в Панджшере должны либо передать контроль над провинцией в течение четырех часов, либо быть готовыми вступить с ними бой.Ранее лидер бойцов сопротивления заявил, что сопротивление поддерживает контакты с талибами и готово сформировать с ними инклюзивное правительство Афганистана. В свою очередь, талибы попросили посольство РФ передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что движение хочет достичь с ними политического соглашения.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210901/gubernator-1748175583.html

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748198995.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, ахмад масуд, амрулла салех