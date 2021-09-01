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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748231647.html
Талибы заявили, что не собираются брать провинцию Панджшер силой
Талибы заявили, что не собираются брать провинцию Панджшер силой - РИА Новости, 01.09.2021
Талибы заявили, что не собираются брать провинцию Панджшер силой
Движение "Талибан"* не собирается брать силой неподконтрольную движению провинцию Панджшер, сообщил РИА Новости член политбюро движения Мухаммед Наим. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T20:04
2021-09-01T20:18
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
ахмад масуд
амрулла салех
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* не собирается брать силой неподконтрольную движению провинцию Панджшер, сообщил РИА Новости член политбюро движения Мухаммед Наим.Он опроверг сообщения СМИ, будто лидеры сопротивления заявили об отсутствии результатов на переговорах и намерении талибов войти в провинцию с применением военной силы."Не было сказано, что мы войдем силой, он сказал, что мы множество раз пытались договориться, но диалог до настоящего момента не принес результатов и что есть еще некоторые сложности. В то же время мы хотим решить проблему путем диалога – это наша позиция. Мы хотим решить проблему, и в приоритете мирное решение", - сказал Наим.Он пояснил, что талибы хотят от жителей Панджшера изгнать тех, кто создает проблемы.Комментируя предложения о создании зоны безопасности в Панджшере, он назвал их бесцельными. "Мы неоднократно говорили, что все, кто хотели покинуть страну, им была предоставлена такая возможность, и, как вы видите они разрушили аэропорт. При этом с нашей стороны нет никаких проблем", - добавил представитель талибов.Ранее арабский телеканал "Аль-Арабия" распространил видео от талибов, где боевики заявляют, что их войска движутся в сторону провинции, а сторонник лидеров сопротивления экс-вице-президента Амруллы Салеха и Ахмада Масуда в Панджшере должны либо передать контроль над провинцией в течение четырех часов, либо быть готовыми вступить с ними бой.Ранее лидер бойцов сопротивления заявил, что сопротивление поддерживает контакты с талибами и готово сформировать с ними инклюзивное правительство Афганистана. В свою очередь, талибы попросили посольство РФ передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что движение хочет достичь с ними политического соглашения.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210901/gubernator-1748175583.html
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748198995.html
афганистан
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, ахмад масуд, амрулла салех
20:04 01.09.2021 (обновлено: 20:18 01.09.2021)
 
Талибы заявили, что не собираются брать провинцию Панджшер силой

Представитель "Талибан"* Наим: движение не будет брать афганскую провинцию Панджшер силой

© РИА Новости / Филипп ПрокудинПанджшер
Панджшер - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Филипп Прокудин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* не собирается брать силой неподконтрольную движению провинцию Панджшер, сообщил РИА Новости член политбюро движения Мухаммед Наим.
Он опроверг сообщения СМИ, будто лидеры сопротивления заявили об отсутствии результатов на переговорах и намерении талибов войти в провинцию с применением военной силы.
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"Не было сказано, что мы войдем силой, он сказал, что мы множество раз пытались договориться, но диалог до настоящего момента не принес результатов и что есть еще некоторые сложности. В то же время мы хотим решить проблему путем диалога – это наша позиция. Мы хотим решить проблему, и в приоритете мирное решение", - сказал Наим.
Он пояснил, что талибы хотят от жителей Панджшера изгнать тех, кто создает проблемы.
Комментируя предложения о создании зоны безопасности в Панджшере, он назвал их бесцельными. "Мы неоднократно говорили, что все, кто хотели покинуть страну, им была предоставлена такая возможность, и, как вы видите они разрушили аэропорт. При этом с нашей стороны нет никаких проблем", - добавил представитель талибов.
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Ранее арабский телеканал "Аль-Арабия" распространил видео от талибов, где боевики заявляют, что их войска движутся в сторону провинции, а сторонник лидеров сопротивления экс-вице-президента Амруллы Салеха и Ахмада Масуда в Панджшере должны либо передать контроль над провинцией в течение четырех часов, либо быть готовыми вступить с ними бой.
Ранее лидер бойцов сопротивления заявил, что сопротивление поддерживает контакты с талибами и готово сформировать с ними инклюзивное правительство Афганистана. В свою очередь, талибы попросили посольство РФ передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что движение хочет достичь с ними политического соглашения.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)РоссияАхмад МасудАмрулла Салех
 
 
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