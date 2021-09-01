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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748198995.html
Талибы заявили, что взяли шесть аванпостов в провинции Панджшер
Талибы заявили, что взяли шесть аванпостов в провинции Панджшер - РИА Новости, 01.09.2021
Талибы заявили, что взяли шесть аванпостов в провинции Панджшер
Боевики движения "Талибан"* заявили, что взяли шесть аванпостов в неподконтрольной талибам провинции Панджшер, сообщает агентство Pajhwok. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:59
2021-09-01T17:00
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* заявили, что взяли шесть аванпостов в неподконтрольной талибам провинции Панджшер, сообщает агентство Pajhwok.Ранее представитель руководства талибов Амир Хан Мутаки сообщил, что переговоры движения с силами Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере не привели к какому-либо результату. Боевики "Талибана"* находятся вблизи провинции, добавил Мутаки.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748125924.html
афганистан
панджшер (провинция)
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)
16:59 01.09.2021 (обновлено: 17:00 01.09.2021)
 
Талибы заявили, что взяли шесть аванпостов в провинции Панджшер

Талибы заявили, что взяли шесть аванпостов в неподконтрольной движению провинции Панджшер

© REUTERS / Mohammad IsmailЛидер сопротивления Ахмад Масуд в провинции Панджшер, Афганистан
Лидер сопротивления Ахмад Масуд в провинции Панджшер, Афганистан - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* заявили, что взяли шесть аванпостов в неподконтрольной талибам провинции Панджшер, сообщает агентство Pajhwok.
Ранее представитель руководства талибов Амир Хан Мутаки сообщил, что переговоры движения с силами Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере не привели к какому-либо результату. Боевики "Талибана"* находятся вблизи провинции, добавил Мутаки.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 11:22
Талибы не пойдут на диалог с Панджшером, заявил афганский посол
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)
 
 
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