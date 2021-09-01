https://ria.ru/20210901/afganistan-1748198995.html

Талибы заявили, что взяли шесть аванпостов в провинции Панджшер

Талибы заявили, что взяли шесть аванпостов в провинции Панджшер - РИА Новости, 01.09.2021

Талибы заявили, что взяли шесть аванпостов в провинции Панджшер

Боевики движения "Талибан"* заявили, что взяли шесть аванпостов в неподконтрольной талибам провинции Панджшер, сообщает агентство Pajhwok. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:59

2021-09-01T16:59

2021-09-01T17:00

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* заявили, что взяли шесть аванпостов в неподконтрольной талибам провинции Панджшер, сообщает агентство Pajhwok.Ранее представитель руководства талибов Амир Хан Мутаки сообщил, что переговоры движения с силами Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере не привели к какому-либо результату. Боевики "Талибана"* находятся вблизи провинции, добавил Мутаки.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748125924.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)