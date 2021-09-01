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Афганский посол призвал не спешить с признанием талибов
Афганский посол призвал не спешить с признанием талибов - РИА Новости, 01.09.2021
Афганский посол призвал не спешить с признанием талибов
Страны, поддерживающие талибов (движение "Талибан"*), не должны спешить с их признанием, ООН надо включиться в мирный процесс в Афганистане, заявил в интервью... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:05
2021-09-01T10:05
2021-09-01T10:07
в мире
оон
афганистан
захват власти в афганистане талибами
талибан
панджшер (провинция)
ахмад масуд
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ДУШАНБЕ, 1 сен - РИА Новости. Страны, поддерживающие талибов (движение "Талибан"*), не должны спешить с их признанием, ООН надо включиться в мирный процесс в Афганистане, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар."Я прошу сильные страны, имеющие свои интересы в Афганистане, не торопиться признавать талибов", - сказал посол."ООН должно включиться в мирный процесс, чтобы учитывались все интересы - и национальные и религиозные - народов нашей страны, чтобы талибы образовали инклюзивное правительство и провели выборы, и все народы Афганистана приняли в этом процессе активное участие, а не символическое", - указал дипломат.Он считает, что "те страны, которые финансируют их и поддерживают, должны стать гарантом обеспечения этих обещаний талибов".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748101800.html
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в мире, оон, афганистан, талибан, панджшер (провинция), ахмад масуд
10:05 01.09.2021 (обновлено: 10:07 01.09.2021)
Афганский посол призвал не спешить с признанием талибов
Посол Афганистана в Таджикистане Агбар призвал не спешить с признанием талибов