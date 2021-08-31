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Путин призвал навести порядок в строительной сфере в Ульяновской области
Путин призвал навести порядок в строительной сфере в Ульяновской области - РИА Новости, 31.08.2021
Путин призвал навести порядок в строительной сфере в Ульяновской области
Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Ульяновской области Алексею Русских "разбюрокрачивать" сферу строительства жилья в регионе. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:24
2021-08-31T15:24
2021-08-31T15:48
ульяновская область
владимир путин
алексей русских
жилье
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Ульяновской области Алексею Русских "разбюрокрачивать" сферу строительства жилья в регионе.В рамках рабочей встречи с Русских, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля, глава государства обратил внимание на упавшие темпы строительства в Ульяновской области. "Строительство, кстати, "припало" тоже", - отметил президент."В прошлом году 1140 тысяч квадратных метров (жилья построено – ред.). В этом году оно "припадет", но это последствия пандемийного 2020 года. В этом году где-то 800 тысяч будет", - объяснил врио губернатора.При этом Русских отметил, что все-таки рассчитывает "поднять" темпы строительства жилья."Помогать нужно людям. Вовремя землю им давать, выделять, разбюрокрачивать принятие этих решений, помогать с инфраструктурой", - поручил Путин."Безусловно", - заверил врио главы Ульяновской области.
https://realty.ria.ru/20210831/dolschiki-1747999903.html
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ульяновская область, владимир путин, алексей русских, жилье
15:24 31.08.2021 (обновлено: 15:48 31.08.2021)
Путин призвал навести порядок в строительной сфере в Ульяновской области
Президент Путин призвал главу Ульяновской области навести порядок в строительной сфере
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил врио губернатора Ульяновской области Алексею Русских
"разбюрокрачивать" сферу строительства жилья в регионе.
В рамках рабочей встречи с Русских, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля, глава государства обратил внимание на упавшие темпы строительства в Ульяновской области. "Строительство, кстати, "припало" тоже", - отметил президент.
"В прошлом году 1140 тысяч квадратных метров (жилья построено – ред.). В этом году оно "припадет", но это последствия пандемийного 2020 года. В этом году где-то 800 тысяч будет", - объяснил врио губернатора.
При этом Русских отметил, что все-таки рассчитывает "поднять" темпы строительства жилья.
"Помогать нужно людям. Вовремя землю им давать, выделять, разбюрокрачивать принятие этих решений, помогать с инфраструктурой", - поручил Путин.
"Безусловно", - заверил врио главы Ульяновской области.