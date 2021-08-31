https://ria.ru/20210831/zhile-1748009687.html

Путин призвал навести порядок в строительной сфере в Ульяновской области

Путин призвал навести порядок в строительной сфере в Ульяновской области - РИА Новости, 31.08.2021

Путин призвал навести порядок в строительной сфере в Ульяновской области

Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Ульяновской области Алексею Русских "разбюрокрачивать" сферу строительства жилья в регионе. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:24

2021-08-31T15:24

2021-08-31T15:48

ульяновская область

владимир путин

алексей русских

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748016580_0:250:3062:1972_1920x0_80_0_0_ee96d4b3d37c4eae521a98242d5382cc.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Ульяновской области Алексею Русских "разбюрокрачивать" сферу строительства жилья в регионе.В рамках рабочей встречи с Русских, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля, глава государства обратил внимание на упавшие темпы строительства в Ульяновской области. "Строительство, кстати, "припало" тоже", - отметил президент."В прошлом году 1140 тысяч квадратных метров (жилья построено – ред.). В этом году оно "припадет", но это последствия пандемийного 2020 года. В этом году где-то 800 тысяч будет", - объяснил врио губернатора.При этом Русских отметил, что все-таки рассчитывает "поднять" темпы строительства жилья."Помогать нужно людям. Вовремя землю им давать, выделять, разбюрокрачивать принятие этих решений, помогать с инфраструктурой", - поручил Путин."Безусловно", - заверил врио главы Ульяновской области.

https://realty.ria.ru/20210831/dolschiki-1747999903.html

https://ria.ru/20210831/dom-1747918694.html

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновская область, владимир путин, алексей русских, жилье