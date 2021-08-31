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Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире"
Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" - РИА Новости, 31.08.2021
Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире"
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T20:33
2021-08-31T20:34
в мире
сша
вашингтон (город)
европа
владимир путин
джо байден
владимир зеленский
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КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа."В рамках визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. Состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз "Северного потока — 2" для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект", - говорится в сообщении на сайте офиса.В ходе встречи Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана. "Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.Отмечается, что отдельно стороны обсудили пути активизации сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, а также использованию малых модульных реакторов.Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в июне, заявил, что газ, который пойдет по "Северному потоку — 2", лучше с экологической точки зрения - он самый чистый в мире.
https://ria.ru/20210826/tranzit-1747412481.html
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в мире, сша, вашингтон (город), европа, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, петербургский международный экономический форум (фонд)
20:33 31.08.2021 (обновлено: 20:34 31.08.2021)
 
Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире"

Президент Украины Зеленский: российский газ самый грязный из-за выбросов метана и шантажа.

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа.
"В рамках визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. Состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз "Северного потока — 2" для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект", - говорится в сообщении на сайте офиса.
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В ходе встречи Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана. "Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
Отмечается, что отдельно стороны обсудили пути активизации сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, а также использованию малых модульных реакторов.
Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в июне, заявил, что газ, который пойдет по "Северному потоку — 2", лучше с экологической точки зрения - он самый чистый в мире.
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В миреСШАВашингтон (город)ЕвропаВладимир ПутинДжо БайденВладимир ЗеленскийПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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