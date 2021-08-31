20:33 31.08.2021 (обновлено: 20:34 31.08.2021)
Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире"
Президент Украины Зеленский: российский газ самый грязный из-за выбросов метана и шантажа.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа.
"В рамках визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. Состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз "Северного потока — 2" для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект", - говорится в сообщении на сайте офиса.
В ходе встречи Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана. "Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
Отмечается, что отдельно стороны обсудили пути активизации сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, а также использованию малых модульных реакторов.
Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в июне, заявил, что газ, который пойдет по "Северному потоку — 2", лучше с экологической точки зрения - он самый чистый в мире.
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