https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1748070941.html

Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире"

Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" - РИА Новости, 31.08.2021

Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире"

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T20:33

2021-08-31T20:33

2021-08-31T20:34

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вашингтон (город)

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владимир зеленский

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КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа."В рамках визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. Состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз "Северного потока — 2" для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект", - говорится в сообщении на сайте офиса.В ходе встречи Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана. "Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.Отмечается, что отдельно стороны обсудили пути активизации сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, а также использованию малых модульных реакторов.Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в июне, заявил, что газ, который пойдет по "Северному потоку — 2", лучше с экологической точки зрения - он самый чистый в мире.

https://ria.ru/20210826/tranzit-1747412481.html

https://ria.ru/20210825/gaz-1747246974.html

сша

вашингтон (город)

европа

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в мире, сша, вашингтон (город), европа, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, петербургский международный экономический форум (фонд)